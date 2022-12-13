Неудержимая клептомания. Омичу не дали украсть гараж, который он до этого уже ограбил

Вскрывал ворота он монтировкой, а имущество сдавал в ломбарды и пункты приема металлолома. Выяснилось, что причастен он не только к гаражным кражам. Еще мужчина «промышлял» на дачах. В дачном кооперативе «Энергетик» он похитил из бани на участке циркулярную пилу, двигатель и триммер. Прихватил с дач мангал. Ранее в полицию поступало заявление об этой краже, заявитель оценивал ущерб в 23 тыс. рублей. Электроинструмент грабитель сдал в ломбард за 7 тыс. рублей, а мангал оставил себе. Кроме этого, мужчина признался в краже скутера из гаража на ул. 1-й Заводской.