Неудержимая клептомания. Омичу не дали украсть гараж, который он до этого уже ограбил

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о поимке серийного грабителя сотрудниками отдела полиции № 8. Омича заключили под стражу и возбудили несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Из гаражного кооператива на ул. Доковской в полицию поступила информация о том, что неизвестный пытается похитить гараж. Председатель ГСК увидел, как двое мужчин ставят железный гараж на погрузчик. Один из них сказал, что он новый владелец. Председатель вызвал настоящего хозяина. После его прихода похититель скрылся. Владелец гаража рассказал, что внутри хранились 10 велосипедов. Они пропали. Обнаружилось, что еще один гараж этого же владельца вскрыт. Там омич хранил 10 кальянов, 2 витринных холодильника и изделия из металла. Всего похищено было вещей на 200 тыс. рублей.
Полицейские разыскали подозреваемого. 34-летний житель Омского района прятался в городе у знакомой женщины на проспекте Мира. Мужчина согласился дать показания.
Вскрывал ворота он монтировкой, а имущество сдавал в ломбарды и пункты приема металлолома. Выяснилось, что причастен он не только к гаражным кражам. Еще мужчина «промышлял» на дачах. В дачном кооперативе «Энергетик» он похитил из бани на участке циркулярную пилу, двигатель и триммер. Прихватил с дач мангал. Ранее в полицию поступало заявление об этой краже, заявитель оценивал ущерб в 23 тыс. рублей. Электроинструмент грабитель сдал в ломбард за 7 тыс. рублей, а мангал оставил себе. Кроме этого, мужчина признался в краже скутера из гаража на ул. 1-й Заводской.
Часть похищенного имущества полиция изъяла. Ранее мужчина неоднократно был судим за имущественные преступления, поэтому следствие ходатайствовало о том, чтобы омичу избрали мерой пресечения заключение под стражу. Советский районный суд прошение удовлетворил.