«Не Джордан» закатил гастрономическую вечеринку!

Демонстрировать свои кулинарные способности будет настоящая легенда «Нефтяника», разыгрывающая Елена Мишкарёва. 15 сезонов баскетболистка провела в форме «бордовых», на ее счету 550 матчей и более 5000 очков — это клубный рекорд. Десятки тысяч супов, салатов, вторых блюд, десертов в исполнении Лены — рекорд, зафиксированный на домашней кухне! Любимое блюдо семьи Мишкарёвых «Мясо по-французски с ананасом».
В этом выпуске произошла и встреча века. Гости на кухне — бывшие коллеги Лены Мишкарёвой по команде Ксения Чинаева и Юлия Игнатьева. Появление девушек станет приятным сюрпризом для нашей героини. Подруги будут готовить, вспоминать интересные истории, смеяться, а напоследок, устроят настоящее чаепитие. Все в жанре кулинарной вечеринки, ведущий которой шеф-кондитер Кирилл Родин. По его рецепту и под его руководством девчонки будут творить шедевры кондитерского искусства.
Кстати, вот вам вариант вкусного десерта от шефа:
«Сливочный кекс с черникой»
Кекс:
Пропитка:
Процесс приготовления:
Нагреть духовку до 180 градусов. Яйцо взбить с солью и сахаром до крепкой пены. Добавить сливки, взбить до однородности. Аккуратно ввести мучную смесь. Добавить растопленное масло, перемешать. Добавить замороженную чернику покрытую крахмалом, перемешать.
Отсадить в формы.
Нанести полоску мягкого масла для декора на поверхность будущего кекса.
Поставить в духовку, опустить температуру до 165 градусов.
Выпекать 20–30 минут.
Вынуть из форм и пропитать с помощью кисточки сливками. Охладить. Приготовить соус.
Сахар смешать с крахмалом. Ягоду измельчить блендером. Нагреть пюре до 40, всыпать дождиком сахар с крахмалом, постоянно помешивая, довести до кипения и варить несколько секунд.
Кексы подаем с соусом. Наливаем горячий какао. Включаем 12 канал и смотрим новый выпуск программы «Не Джордан».
Эфир уже сегодня, 13 декабря в 20:35. Не пропустите!
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