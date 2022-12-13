«Не Джордан» закатил гастрономическую вечеринку!

В этом выпуске произошла и встреча века. Гости на кухне — бывшие коллеги Лены Мишкарёвой по команде Ксения Чинаева и Юлия Игнатьева. Появление девушек станет приятным сюрпризом для нашей героини. Подруги будут готовить, вспоминать интересные истории, смеяться, а напоследок, устроят настоящее чаепитие. Все в жанре кулинарной вечеринки, ведущий которой шеф-кондитер Кирилл Родин. По его рецепту и под его руководством девчонки будут творить шедевры кондитерского искусства.