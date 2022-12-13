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«Не Джордан» закатил гастрономическую вечеринку!

Сегодня, 11:28
Фото: 12 канал
Новый выпуск самой баскетбольной программы на омском телевидении в стиле гастрономической вечеринки: обстановка приятная, процесс завораживающий, еда вкусная — «Не Джордан» проверил!

Демонстрировать свои кулинарные способности будет настоящая легенда «Нефтяника», разыгрывающая Елена Мишкарёва. 15 сезонов баскетболистка провела в форме «бордовых», на ее счету 550 матчей и более 5000 очков — это клубный рекорд. Десятки тысяч супов, салатов, вторых блюд, десертов в исполнении Лены — рекорд, зафиксированный на домашней кухне! Любимое блюдо семьи Мишкарёвых «Мясо по-французски с ананасом».

Фото: 12 канал

В этом выпуске произошла и встреча века. Гости на кухне — бывшие коллеги Лены Мишкарёвой по команде Ксения Чинаева и Юлия Игнатьева. Появление девушек станет приятным сюрпризом для нашей героини. Подруги будут готовить, вспоминать интересные истории, смеяться, а напоследок, устроят настоящее чаепитие. Все в жанре кулинарной вечеринки, ведущий которой шеф-кондитер Кирилл Родин. По его рецепту и под его руководством девчонки будут творить шедевры кондитерского искусства.

Кстати, вот вам вариант вкусного десерта от шефа:

«Сливочный кекс с черникой»
Кекс:

  • Сахар — 148 г
  • Яйцо столовое — 120 г
  • Сливки 33–35% — 66 г
  • Соль — 1 шепотка
  • Мука пшеничная — 118 г
  • Разрыхлитель — 2 г.
  • Масло сливочное 82,5% — 46 г
  • Черника замороженная — 40 г
  • Крахмал кукурзный — 5 г
  • Масло сливочное для декора — 16 г

Пропитка:

  • Сливки 33% для пропитки — 200 г
  • Соус черничный:
  • Сахар для соуса -20 г
  • Крахмал кукурузный — 5 г
  • Черника для соуса — 200 г

Процесс приготовления:

Нагреть духовку до 180 градусов. Яйцо взбить с солью и сахаром до крепкой пены. Добавить сливки, взбить до однородности. Аккуратно ввести мучную смесь. Добавить растопленное масло, перемешать. Добавить замороженную чернику покрытую крахмалом, перемешать.
Отсадить в формы.

Нанести полоску мягкого масла для декора на поверхность будущего кекса.
Поставить в духовку, опустить температуру до 165 градусов.

Выпекать 20–30 минут.

Вынуть из форм и пропитать с помощью кисточки сливками. Охладить. Приготовить соус.
Сахар смешать с крахмалом. Ягоду измельчить блендером. Нагреть пюре до 40, всыпать дождиком сахар с крахмалом, постоянно помешивая, довести до кипения и варить несколько секунд.

Фото: 12 канал

Кексы подаем с соусом. Наливаем горячий какао. Включаем 12 канал и смотрим новый выпуск программы «Не Джордан».

Эфир уже сегодня, 13 декабря в 20:35. Не пропустите!

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/ne-dzhordan/

#Общество#Город#Омск#Омская область
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