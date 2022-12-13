Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов

Как ведут себя в новой ситуации омские книготорговые сети? Закон только вступил в силу, формулировки довольно расплывчаты, исчерпывающих комментариев юристов пока нет, но реагировать уже как-то надо. И мы видим, что книжные «иноагенты» действительно упаковываются в пленку. Выбор литературы такого рода в омских магазинах менее широк, чем в столице, — на слуху только один автор, Дмитрий Глуховской, с его циклом книг про московское метро будущего. «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035» — все эти книги посетитель магазина теперь сможет развернуть и полистать, только если сначала заплатит.