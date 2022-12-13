Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов

В декабре в силу вступили сразу два резонансных закона. Один из них устанавливает «контроль за деятельностью иностранных агентов», второй запрещает «пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола». Прошла какая-то неделя, но определенные последствия уже может заметить каждый омич. Речь идет, конечно, о книжной торговле.
Что изменилось?
«Иноагентами», согласно новому закону, в России могут признавать людей, которые находятся «под иностранным влиянием» или получают «иностранную поддержку», причем оба эти понятия трактуются достаточно широко и обтекаемо. Такие люди не могут учить детей и вообще преподавать в госучреждениях, не могут получать государственное финансирование, находиться на гражданской службе, переходить на упрощенную систему налогообложения. Все материалы, которые они публикуют, должны сопровождаться специальной маркировкой: «Данное сообщение создано и (или) распространено иностранным агентом…». Ну, а книги, написанные иноагентами, должны продаваться в запечатанной непрозрачной упаковке с маркировкой «18+».
С законом об ЛГБТ-пропаганде все куда радикальнее. Раньше такая пропаганда (или то, что ею считают) была запрещена только по отношению к детям, теперь она под запретом в принципе. Соответственно и книг, в которых «пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола» может быть найдена, в открытой торговле не должно быть совсем. За продажу таких книг закон обещает административную и даже уголовную ответственность.
«Мiр и война»
Как ведут себя в новой ситуации омские книготорговые сети? Закон только вступил в силу, формулировки довольно расплывчаты, исчерпывающих комментариев юристов пока нет, но реагировать уже как-то надо. И мы видим, что книжные «иноагенты» действительно упаковываются в пленку. Выбор литературы такого рода в омских магазинах менее широк, чем в столице, — на слуху только один автор, Дмитрий Глуховской, с его циклом книг про московское метро будущего. «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035» — все эти книги посетитель магазина теперь сможет развернуть и полистать, только если сначала заплатит.
В одной из крупных омских сетей, «Читай-город», Глуховского только завернули в упаковку и снабдили наклейкой «18+». А вот в магазинах «Центр-книга» каждое издание еще и снабжено «иноагентским» сообщением. Упаковка, кстати, и там, и тут прозрачная. То есть, в соответствии с требованиями здравого смысла, покупатель может разглядеть обложку и понять, что за книгу держит в руках.
«Некоторые книги уже из издательства приходят в такой упаковке, — объяснил продавец-консультант из „Центр-книги“ на 16-й Амурской. — Некоторые мы оклеиваем сами. Приходится: новый закон же вышел…»
Кстати, в том же магазине в глаза бросается явный дефицит книг Бориса Акунина. Этот писатель известен в том числе своими резкими оппозиционными высказываниями, и теоретически его могли причислить к «иноагентам» достаточно давно. Ну или кто-то из книготорговцев мог счесть необходимой некоторую перестраховку.
«Нет, Акунин у нас продается без ограничений, — ответил сотрудник магазина на уточняющий вопрос. — Просто временно так получилось».
И действительно: в других магазинах той же сети книги про Эраста Фандорина занимают по нескольку полок, как раньше. В «Читай-городе» на видном месте красуется и самая свежая книга Акунина с названием, которое в некоторых госведомствах, пожалуй, сочтут за вызов: «Мiр и война».
Лето без галстука
Понять, слышали ли в конкретном магазине про закон об ЛГБТ, очень просто: достаточно спросить, где стоит «Лето в пионерском галстуке». Это один из главных хитов книжного 2022-го, где главные герои — пионер и его вожатый. Книга отлично продавалась еще с прошлого года, потом (не хуже) продавалось ее продолжение. Сейчас ни одну из этих двух книг не найти.
«Запрещено, — констатировали со вздохом в магазине „Читай-город“, расположенном в торговом центре „Омский“. — Это же пропаганда, мы сняли их с продажи. И другие книги тоже сняли, их много было…»
В «Центр-книге», по словам директора сети Андрея Федорова, с полок убрали и эти две книги, и еще книг 30 — по списку, который составили сами.
«Никаких разъяснений не было, — объяснил Федоров. — Ни от Книжной палаты, ни от Роскомнадзора. Просто есть такой закон. Мы составили примерный список из тех книг, что на слуху, собрали по всем магазинам, сложили на складе. Сделали все быстро, буквально в первый день после вступления закона в силу».
Переговоры сети с поставщиками ни к чему определенному не привели. Ответственность за уже поставленные книги издательство перекладывает на продавца, а в дальнейшем какие-то спорные издания, по-видимому, просто не будут поставляться (да и кто их закажет?).
Назад к цензурным комитетам
В любом случае розничные сети — не первое звено в цепочке, которая должна как-то реагировать на законотворчество наших властей. За комментарием мы обратились в крупнейшую издательскую группу России «Эсмо-АСТ». И поняли, что там пока никакой ясности нет.
«Влияние закона на книжную отрасль пока сложно прогнозировать, — дипломатично сформулировали в пресс-службе. — Мы неоднократно высказывали наши опасения относительно слишком общих формулировок еще на этапе слушаний по законопроекту, но не были услышаны. Теперь издателям потребуются экспертиза и консультации юристов — ведь наша задача максимально сохранить нашего читателя в легальном поле потребления контента. Мы должны максимально избежать самоцензуры и перестраховки и подойти к сложившейся ситуации с позиций здравого смысла. Если четких критериев не задано, то будем решать этот вопрос внутри отрасли инструментами саморегулирования, выступая с позиции защиты интересов наших читателей и авторов».
Чтобы приспособиться к новым требованиям и избежать юридических рисков, издатели будут внимательно изучать вопрос — в том числе с привлечением экспертов из Роскомнадзора. Понятно, что многомиллиардный бизнес должен использовать все возможности, чтобы остаться в правовом поле. За содержание книги несет ответственность (в том числе перед розничным продавцом) именно издатель. А значит, автоматически включатся какие-то цензурные механизмы.
«Теперь рецензенты и редакторы будут обращать внимание на контент книг, исходя из требований нового закона, и после консультаций с юристами принимать решение о публикации тех произведений, в которых есть спорные моменты, — подтвердили эти опасения в „Эксмо-АСТ“. — Мы планируем подготовить разъяснения для авторов, чтобы максимально защитить их от возможных штрафов и избыточной самоцензуры».
Если текст окажется совсем проблемным, издательство само направит запрос в Роскомнадзор и проведет дополнительную экспертизу. Понятно, что и сотрудники надзорного ведомства, и независимые эксперты (кстати, о каких экспертах надо говорить — о юристах? литературоведах?) будут реагировать осторожно. Если вынести одобрительный вердикт на книгу, которая потом все же будет признана «пропагандой», можно самому попасть под статью. В итоге издавать каждую отдельную книгу станет хлопотнее и дороже.
Одна экспертиза стоит, по данным издательства, от 50 до 100 тысяч рублей, к этому добавятся затраты на дополнительные процедуры внутри издательской цепочки. На цену потенциального бестселлера, который выходит тиражом хотя бы в 20-30 тысяч экземпляров, это повлияет минимально, а вот «линейка» рядовых изданий вполне может быть превентивно сокращена. Просто на всякий случай.
Что дальше?
Надежных данных о том, какие последствия для российского книготоргового рынка будут иметь новые законы, пока нет. Можно предположить, что условного Глуховского в пленке будут покупать не хуже, чем без нее. Книги про «пионерский галстук» и т. п. оживляли рынок, но классикой все же не стали, а классику настоящую законы затронуть не должны. По крайней мере, на это есть надежда.
«Видимо, все это касается только изданий последних лет, — предположил Андрей Федоров. — Классику трогать не станут. „Лолита“ как стояла на полках, так и будет стоять…»
В «Эксмо-АСТ» на уточняющий вопрос ответили, что на новые законы приходится только часть серьезного дополнительного бремени, которое легло на бизнес в текущем году.
«Пока крайне сложно делать прогнозы развития отрасли, на которую влияют и другие важные факторы — рост себестоимости книг, дефицит бумаги, санкции в отношении полиграфического оборудования, падение спроса, — констатируют в издательстве. — Новый закон о „пропаганде ЛГБТ“ скажется и на отборе новинок как со стороны зарубежных, так и отечественных авторов. После появления правоприменительной практики можно будет сделать первые выводы и прогнозы».
Об одном результате все-таки можно говорить прямо сейчас. В книжных магазинах начали появляться «сознательные граждане», которые находят книги с упоминаниями «нетрадиционных отношений» и заявляют свой протест. По мнению таких людей, цензура в торговых сетях отлажена недостаточно хорошо — бизнесу есть куда стремиться.