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На Кубани мужчина без одежды разгромил магазин

Сегодня, 13:19
В Краснодарском городе Крымск мужчина без одежды устроил погром в супермаркете. По факту хулиганства правоохранители проводят проверку.

Об инциденте стало известно из заявления пресс-центра регионального ГУ МВД РФ, передает Общественная служба новостей.

В интернете появилось видео, на котором можно разглядеть, как обнаженный человек переворачивает полки в торговом зале и набрасывается на окружающих. После этого дебошира вывели на улицу и избили. Возможно, это сделали посетители супермаркета.

Отмечается, что хулиганские действия сопровождались выкриками о том, что «нельзя сотворить мир». Поэтому мужчина делает то, что хочет.

Сотрудники правоохранительных органов доставили дебошира в медучреждение и начали проверку по факту происшедшего.

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