На Кубани мужчина без одежды разгромил магазин

Об инциденте стало известно из заявления пресс-центра регионального ГУ МВД РФ, передает Общественная служба новостей.
В интернете появилось видео, на котором можно разглядеть, как обнаженный человек переворачивает полки в торговом зале и набрасывается на окружающих. После этого дебошира вывели на улицу и избили. Возможно, это сделали посетители супермаркета.
Отмечается, что хулиганские действия сопровождались выкриками о том, что «нельзя сотворить мир». Поэтому мужчина делает то, что хочет.
Сотрудники правоохранительных органов доставили дебошира в медучреждение и начали проверку по факту происшедшего.