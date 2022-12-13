Место встречи — хоккейный очаг. У омской «Арены» установят «костровища» с крышей

На сайте закупок хоккейного клуба «Авангард» появился аукцион на создание уличных беседок. Объявила торги компания «Арена Инжиниринг». Начальная цена контракта — почти 4,2 миллиона рублей.
6 металлических беседок с очагами по центру предлагается возвести за 45 календарных дней с момента заключения контракта. Каждая беседка должна быть высотой в 3 м, под крышей установят метровый «столик» диаметром 1,6 м, в центре которого разместят очаг — емкость с металлической решеткой сверху.
В приложении к контракту есть и примеры похожих работ. Но у «Арены» хотят поставить беседки облегченного варианта, толщина металла по контракту должна быть не больше 2 мм, а сечение опорных стоек не больше 80 мм.
Сейчас еще ведется прием заявок от исполнителей, пока в закрытой форме. Выяснится, кто же будет делать беседки, после 12:30 часов по московскому времени, 15 декабря.
Напомним, что не так давно омичи вынуждены были мерзнуть у «Арены» после концерта группы «Руки Вверх!». К моменту, как гости концерта получили верхнюю одежду, шаттлы уже разъехались.