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Место встречи — хоккейный очаг. У омской «Арены» установят «костровища» с крышей

Сегодня, 07:19
Фото: скриншот zakupki.hawk.ru

У G-Drive Арены установят 6 круглых беседок с очагами по центру

Изящная вариация «буржуйки» с крышей. Для жителей Левобережья и гостей G-Drive Арены установят уличные «обогреватели» на дровяном топливе. Начальная цена контракта почти 4,2 млн рублей.

На сайте закупок хоккейного клуба «Авангард» появился аукцион на создание уличных беседок. Объявила торги компания «Арена Инжиниринг». Начальная цена контракта — почти 4,2 миллиона рублей.

6 металлических беседок с очагами по центру предлагается возвести за 45 календарных дней с момента заключения контракта. Каждая беседка должна быть высотой в 3 м, под крышей установят метровый «столик» диаметром 1,6 м, в центре которого разместят очаг — емкость с металлической решеткой сверху.

В приложении к контракту есть и примеры похожих работ. Но у «Арены» хотят поставить беседки облегченного варианта, толщина металла по контракту должна быть не больше 2 мм, а сечение опорных стоек не больше 80 мм.

Сейчас еще ведется прием заявок от исполнителей, пока в закрытой форме. Выяснится, кто же будет делать беседки, после 12:30 часов по московскому времени, 15 декабря.

Фото: скриншот zakupki.hawk.ru

Напомним, что не так давно омичи вынуждены были мерзнуть у «Арены» после концерта группы «Руки Вверх!». К моменту, как гости концерта получили верхнюю одежду, шаттлы уже разъехались.

Руки вверх и на выход. Омичи полтора часа ждали одежду после концерта
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#G-Drive Арена#Благоустройство#Аукцион
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