Место встречи — хоккейный очаг. У омской «Арены» установят «костровища» с крышей

6 металлических беседок с очагами по центру предлагается возвести за 45 календарных дней с момента заключения контракта. Каждая беседка должна быть высотой в 3 м, под крышей установят метровый «столик» диаметром 1,6 м, в центре которого разместят очаг — емкость с металлической решеткой сверху.