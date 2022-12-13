Из Омска депортировали иностранца, который был в международном розыске за экстремизм

Из России депортировали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске из-за обвинений в экстремизме. Мужчина приехал в Россию в 2012 году как трудовой мигрант.
После того, как иностранец обосновался в Москве, он начал пропагандировать через соцсети идеи незаконного вооруженного формирования, которое находится на территории Сирии и Ирака. Также он вербовал новых членов организации с помощью раздачи листовок.
В октябре 2015 года его приговорили к семи годам лишения свободы. В октябре этого года, когда он освободился из колонии, его отправили в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшей депортации.