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Из Омска депортировали иностранца, который был в международном розыске за экстремизм

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
Мужчину осудили за экстремизм, он отбыл наказание в колонии, после чего его депортировали.

Из России депортировали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске из-за обвинений в экстремизме. Мужчина приехал в Россию в 2012 году как трудовой мигрант.

После того, как иностранец обосновался в Москве, он начал пропагандировать через соцсети идеи незаконного вооруженного формирования, которое находится на территории Сирии и Ирака. Также он вербовал новых членов организации с помощью раздачи листовок.

В октябре 2015 года его приговорили к семи годам лишения свободы. В октябре этого года, когда он освободился из колонии, его отправили в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшей депортации.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Экстремизм#Депортация
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