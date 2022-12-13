Инфекционист объяснил, почему люди болеют гриппом и ОРВИ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, которое приводит слова ученого, население уже два года практически было изолировано от встреч с возбудителями респираторных инфекций. И речь идет теперь об «иммунном долге», который людям придется отдать в этом сезоне или в ближайшие.
В течение недели доля заболеваний гриппом, которые были выявлены у россиян, выросла с 6,5 до 18,7 процентов. Как показывает мониторинг 10 городов, по числу госпитализированных грипп находится на первом месте, опережая по этому показателю все тяжелые острые респираторные инфекции. Его доля составляет 16 процентов всех госпитализаций. На втором месте - метапневмовирус.
Чаще всего выявляются вирусы гриппа А (H1N1). Еще его называют свиным гриппом. На него приходится 95 процентов заболевших гриппом. Но он встречается каждый год, поэтому не является особо опасным, каким он был в 2009 году. Тогда от нового вируса не было иммунной защиты.