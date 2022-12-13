Инфекционист объяснил, почему люди болеют гриппом и ОРВИ

Чаще всего выявляются вирусы гриппа А (H1N1). Еще его называют свиным гриппом. На него приходится 95 процентов заболевших гриппом. Но он встречается каждый год, поэтому не является особо опасным, каким он был в 2009 году. Тогда от нового вируса не было иммунной защиты.