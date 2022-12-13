Глава РЭО Буцаев сообщил о присвоении текстилю новых кодов отходов

"Самое близкое, что входит, это группа "Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства". Однако здесь речь больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Это не относится к тому, что приходит от населения. Мы в РЭО готовим предложения о введении новых кодов, включающих такие отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО в том числе во многом мешает полноценному исполнению РОП, так как необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции", – рассказал Денис Буцаев.