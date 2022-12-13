Глава РЭО Буцаев сообщил о присвоении текстилю новых кодов отходов

Цель этой инициативы – формирование экономики замкнутого цикла в России.
По заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в целом деятельность по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля почти никак не регулируется. При этом их можно по сути отнести к отходам от использования товаров, которые подпадают под расширенную ответственность производителя. Глава РЭО отметил: это связано в том числе с тем, что в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) отсутствуют необходимые коды.
"Самое близкое, что входит, это группа "Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства". Однако здесь речь больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Это не относится к тому, что приходит от населения. Мы в РЭО готовим предложения о введении новых кодов, включающих такие отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО в том числе во многом мешает полноценному исполнению РОП, так как необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции", – рассказал Денис Буцаев.
Глава РЭО отметил, что каждый год в России образуется более 2 млн тонн текстильных отходов. В среднем ежегодно житель города выбрасывает от 15 до 17 кг. Вместе с тем переработка текстильных отходов слабо развита: она составляет не больше 1% от образующегося объема. До этого Минприроды РФ дало поручение РЭО подготовить конвертер кодов Общероссийского классификатора продукции и ФККО, когда товар переходит в отход и далее – в продукт утилизации. Таким образом осуществляется переход из ОКПД в ФККО, а потом вновь в товар с кодом ОКПД.
В России реформа отрасли обращения с отходами стартовала 1 января 2019 года. Ее задача – сделать обращение с ТКО более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и существенно сократить объемы мусора, вывозимого на полигоны. В общей сложности до 2030 года должны возвести или реконструировать 868 предприятий по обращению с ТКО. В планах – направлять на переработку или сортировку 100% бытовых отходов и снизить в два раза объем отправляемого на захоронение мусора. По состоянию на 1 мая текущего года 48,1% составили отходы, которые направили на обработку (сортировку), 11,4% – на утилизацию.