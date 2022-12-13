Эксперты прокомментировали введение цифрового полиса ОМС

ТАСС сообщил, что в России всех новорожденных автоматически внесут в регистр застрахованных лиц. Делать это планируют на основании свидетельства о рождении. Последнее выписывают органы ЗАГС. Люди, ставшие обладателями российского гражданства, тоже будут автоматически внесены в регистр – их данные передадут сотрудники Министерства внутренних дел. Прочие россияне для получения цифрового полиса должны направить сразу два заявления. Одно – о включении в регистр с выдачей нового полиса ОМС, другое – о выборе страховой медицинской организации.