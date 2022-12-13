Эксперты прокомментировали введение цифрового полиса ОМС

Эксперты называют это шагом вперед. При обращении в медицинское заведение за бесплатной врачебной помощью больше не придется показывать бумажный полис. Кроме того, прозрачность и качество системы российского здравоохранения вырастет, пишет newizv.ru.
По словам профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук, главы АО «Мосэкспертиза» Владимира Гришина, сегодня весь мир движется к цифровым технологиям. Полис имеется у каждого гражданина Российской Федерации. В прошлом этот документ приходилось обязательно брать с собой. Бумажный полис требовали предъявить во всех клиниках. С внедрением цифрового полиса достаточно будет показать паспорт. Это касается и частных медицинских заведений.
Россияне, застрахованные в системе ОМС, для получения цифрового полиса должны находиться в регистре. Также им предстоит выбрать страховое медицинское учреждение.
После оформления цифрового полиса носить его бумажный вариант, наделяющий человека правом получать бесплатную медицинскую помощь, не придется.
При этом действие оформленных в прошлом полисов ОМС на материальных носителях не прекратится. Менять их необязательно, заверил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
Благодаря цифровому ОМС заполнение документации займет меньше времени, количество ошибок сократится, а обмен сведениями упростится, подчеркнула научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло.
Специалист добавила, что нововведения консолидируют в едином реестре данные о людях, которые получают врачебную помощь на региональном и федеральном уровнях. Так удастся оптимизировать бюджет, выделяемый на финансирование здравоохранения.
Номер цифрового полиса будет привязан к персональным данным граждан, а также тех, кто обладает правом на получение полиса ОМС в РФ. К номеру получат доступ все лечебные заведения, функционирующие в системе ОМС.
ТАСС сообщил, что в России всех новорожденных автоматически внесут в регистр застрахованных лиц. Делать это планируют на основании свидетельства о рождении. Последнее выписывают органы ЗАГС. Люди, ставшие обладателями российского гражданства, тоже будут автоматически внесены в регистр – их данные передадут сотрудники Министерства внутренних дел. Прочие россияне для получения цифрового полиса должны направить сразу два заявления. Одно – о включении в регистр с выдачей нового полиса ОМС, другое – о выборе страховой медицинской организации.