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Эксперт прокомментировал ситуацию с девятым пакетом антироссийских санкций

Сегодня, 18:27
Гендиректор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин высказался по поводу работы Евросоюза над очередным — уже девятым — пакетом санкционных ограничений в отношении Российской Федерации. Он отметил, что новые санкции пока не согласованы, но рано или поздно это произойдет.

По словам эксперта, чтобы спрогнозировать сроки, для начала нужно понять, какие именно и какое количество ограничений Евросоюз планирует ввести, пишет Pravda.Ru.

Он заявил, что ЕС согласует большую часть санкций, несмотря на то, что многие уже начинают понимать, что принятие санкций по отношению к России, в первую очередь, пагубно действует на экономику самих стран. И многие хотели бы остановиться на уже введенных санкционных пакетах, однако США и банки не дают этого сделать. В этот раз согласуют, но вот если десятый пакет будут рассматривать — там уже гораздо сложнее будет, резюмировал Владимир Лепехин.

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