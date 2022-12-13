Эксперт прокомментировал ситуацию с девятым пакетом антироссийских санкций

Он заявил, что ЕС согласует большую часть санкций, несмотря на то, что многие уже начинают понимать, что принятие санкций по отношению к России, в первую очередь, пагубно действует на экономику самих стран. И многие хотели бы остановиться на уже введенных санкционных пакетах, однако США и банки не дают этого сделать. В этот раз согласуют, но вот если десятый пакет будут рассматривать — там уже гораздо сложнее будет, резюмировал Владимир Лепехин.