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Жуткий ветер, мороз и снегопад. На Омскую область надвигается непогода

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI

В Омске объявили штормовое предупреждение из-за мороза и снегопада

В ближайшее время в регионе произойдет ухудшение погодных условий.

В Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Сотрудники МЧС просят омичей соблюдать правила безопасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, во второй половине дня 12 декабря и ночью 13 декабря в регионе будет идти снег, ожидается метель, порывы ветра составят 15-20 м/с. Днем 13 декабря и ночью 14 декабря в Омскую область резко придет похолодание.

Во время похолодания может вырасти количество пожаров, а также случаи обморожения у жителей. Чтобы не допустить этого, следует соблюдать некоторые правила. Следует отказаться от длительного пребывания на улице, а также дальних и длительных поездок. При прогреве автомобиля нельзя использовать самодельные или не предназначенные для этого устройства. Следует осторожнее использовать и печи, нельзя оставлять без присмотра электрообогреватели.

Водителям следует соблюдать безопасную дистанцию и скорость, отказаться от резкого торможения и маневрирования. Пешеходам стоит держаться подальше от линий электропередачи, ветхих деревьев и плохо закрепленных конструкций.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Плохая погода#Прогноз погоды
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