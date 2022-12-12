Жуткий ветер, мороз и снегопад. На Омскую область надвигается непогода

В Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Сотрудники МЧС просят омичей соблюдать правила безопасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, во второй половине дня 12 декабря и ночью 13 декабря в регионе будет идти снег, ожидается метель, порывы ветра составят 15-20 м/с. Днем 13 декабря и ночью 14 декабря в Омскую область резко придет похолодание.
Во время похолодания может вырасти количество пожаров, а также случаи обморожения у жителей. Чтобы не допустить этого, следует соблюдать некоторые правила. Следует отказаться от длительного пребывания на улице, а также дальних и длительных поездок. При прогреве автомобиля нельзя использовать самодельные или не предназначенные для этого устройства. Следует осторожнее использовать и печи, нельзя оставлять без присмотра электрообогреватели.
Водителям следует соблюдать безопасную дистанцию и скорость, отказаться от резкого торможения и маневрирования. Пешеходам стоит держаться подальше от линий электропередачи, ветхих деревьев и плохо закрепленных конструкций.