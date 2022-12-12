Жуткий ветер, мороз и снегопад. На Омскую область надвигается непогода

Во время похолодания может вырасти количество пожаров, а также случаи обморожения у жителей. Чтобы не допустить этого, следует соблюдать некоторые правила. Следует отказаться от длительного пребывания на улице, а также дальних и длительных поездок. При прогреве автомобиля нельзя использовать самодельные или не предназначенные для этого устройства. Следует осторожнее использовать и печи, нельзя оставлять без присмотра электрообогреватели.