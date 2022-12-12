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Болезнь не утихает. В Омской области за неделю серьезно заболели 19 тысяч человек

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
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За неделю в Омской области выявили около 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает население соблюдать общие меры профилактики.

По сообщению омского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс случаев заболевания ОРВИ.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусами гриппа и вирусами не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составляют 56,7%, в том числе вирусы гриппа A/H1N1 pdm (свиного гриппа) — 46,7%, гриппа В — 10%.

А вирусы не гриппозной этиологии составили 43,3% (риновирусы — 13,3%, респираторно-синцитиальные вирусы — 10%, аденовирусы — 6,7%, бокавирусы — 3,3%, метапневмовирусы — 3,3%, и коронавирусы — 3,3%.

В ведомстве отметили, что от гриппа привилось уже 49,1% населения Омской области.

Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа: носить маски в местах скопления людей, избегать контактов с заболевшими, мыть руки с мылом и регулярно делать влажную уборку.

Напомним, на прошлой неделе было выявлено 17,3 тыс случаев заболевания.

За неделю в Омской области выявили более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#ОРВИ#Роспотребнадзор#Грипп
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