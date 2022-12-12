Болезнь не утихает. В Омской области за неделю серьезно заболели 19 тысяч человек

По сообщению омского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс случаев заболевания ОРВИ.
Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусами гриппа и вирусами не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составляют 56,7%, в том числе вирусы гриппа A/H1N1 pdm (свиного гриппа) — 46,7%, гриппа В — 10%.
А вирусы не гриппозной этиологии составили 43,3% (риновирусы — 13,3%, респираторно-синцитиальные вирусы — 10%, аденовирусы — 6,7%, бокавирусы — 3,3%, метапневмовирусы — 3,3%, и коронавирусы — 3,3%.
В ведомстве отметили, что от гриппа привилось уже 49,1% населения Омской области.
Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа: носить маски в местах скопления людей, избегать контактов с заболевшими, мыть руки с мылом и регулярно делать влажную уборку.
Напомним, на прошлой неделе было выявлено 17,3 тыс случаев заболевания.