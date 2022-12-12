Вынесли приговор. В Омской области инженера осудили за коммерческий подкуп

С января по октябрь 2021 года инженер незаконно получил 174,5 тыс. рублей коммерческого подкупа. Теперь их взыскали в счет государства, а мужчине назначили 5 лет условного срока и 3 года испытательного срока, а также штраф, пятикратно превышающий коммерческий подкуп — 872 тыс. рублей. Осужденному на 3 года запретили занимать должности, связанные с хозяйственными и административными полномочиями. Вину в совершенном преступлении инженер не признал.