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Вынесли приговор. В Омской области инженера осудили за коммерческий подкуп

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI
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В Омской области сельский инженер получил условный срок и штраф более 800 тыс рублей

Драмы сельскохозяйственных предприятий. В Омской области завершился суд над инженером, вымогавшим 170 тыс. рублей под угрозой срыва работ.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в Калачинском городском суде вынесен приговор инженеру сельскохозяйственного коммерческого предприятия «Руском-Агро». Его обвиняли по п. п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством».

Суд установил, что 37-летний инженер сервисной службы организации в декабре 2020 года угрожал руководству другой компании, что не будет обеспечивать их заказами на ремонт сельскохозяйственной техники, если ему не выплатят часть денег за уже предоставленные заказы.

С января по октябрь 2021 года инженер незаконно получил 174,5 тыс. рублей коммерческого подкупа. Теперь их взыскали в счет государства, а мужчине назначили 5 лет условного срока и 3 года испытательного срока, а также штраф, пятикратно превышающий коммерческий подкуп — 872 тыс. рублей. Осужденному на 3 года запретили занимать должности, связанные с хозяйственными и административными полномочиями. Вину в совершенном преступлении инженер не признал.

Напомним, что этой осенью предприятие богатейшего омича "Руском-Агро" уже отметилось скандалом. Другого инженера осудили за неисполнение служебных обязанностей, из-за чего погиб человек.

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#Дарья Зыкова#Приговор#Суд#СУ СКР Омской области#Новости#Омская область#Темури Латария#Подкуп#Уголовное дело
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