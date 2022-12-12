Вынесли приговор. В Омской области инженера осудили за коммерческий подкуп

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в Калачинском городском суде вынесен приговор инженеру сельскохозяйственного коммерческого предприятия «Руском-Агро». Его обвиняли по п. п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством».
Суд установил, что 37-летний инженер сервисной службы организации в декабре 2020 года угрожал руководству другой компании, что не будет обеспечивать их заказами на ремонт сельскохозяйственной техники, если ему не выплатят часть денег за уже предоставленные заказы.
С января по октябрь 2021 года инженер незаконно получил 174,5 тыс. рублей коммерческого подкупа. Теперь их взыскали в счет государства, а мужчине назначили 5 лет условного срока и 3 года испытательного срока, а также штраф, пятикратно превышающий коммерческий подкуп — 872 тыс. рублей. Осужденному на 3 года запретили занимать должности, связанные с хозяйственными и административными полномочиями. Вину в совершенном преступлении инженер не признал.
Напомним, что этой осенью предприятие богатейшего омича "Руском-Агро" уже отметилось скандалом. Другого инженера осудили за неисполнение служебных обязанностей, из-за чего погиб человек.