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В суде начнут рассматривать второе уголовное дело в отношении бывшего мэра Томска

Сегодня, 11:24
В Советском районном суде Томска на этой неделе начнется рассмотрение второго уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят бывший мэр города Иван Кляйн и еще два человека.

Как сообщает fedpress.ru, речь идет о бывшем руководителе департамента дорожной деятельности и благоустройства горадминистрации Сергее Аушеве и бывшем проректоре Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков.

По словам адвоката бывшего градоначальника Марины Вихлянцевой, виноватым себя он не считает.

Поскольку, по мнению следователей, преступный умысел со стороны чиновника состоял в фальсификации отчетных показателей в рамках нацпроекта. Но ответственность за их выполнение несут не муниципальные власти, а региональные.

Следствие подозревает бывшего мэра в том что он, якобы, зная о некачественно проведенном ремонте на дороге по улице Большая Подгорная, приказал Аушеву найти занимающуюся строительным контролем компанию, которая бы приняла эти работы. Но, по данным адвоката, в результате специалистом организации было указано в документах соответствие работ ГОСТу. А качество дороги проверялось неоднократно, и проблем при этом не было.

 

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