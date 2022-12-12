В суде начнут рассматривать второе уголовное дело в отношении бывшего мэра Томска

Как сообщает fedpress.ru, речь идет о бывшем руководителе департамента дорожной деятельности и благоустройства горадминистрации Сергее Аушеве и бывшем проректоре Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков.
По словам адвоката бывшего градоначальника Марины Вихлянцевой, виноватым себя он не считает.
Поскольку, по мнению следователей, преступный умысел со стороны чиновника состоял в фальсификации отчетных показателей в рамках нацпроекта. Но ответственность за их выполнение несут не муниципальные власти, а региональные.
Следствие подозревает бывшего мэра в том что он, якобы, зная о некачественно проведенном ремонте на дороге по улице Большая Подгорная, приказал Аушеву найти занимающуюся строительным контролем компанию, которая бы приняла эти работы. Но, по данным адвоката, в результате специалистом организации было указано в документах соответствие работ ГОСТу. А качество дороги проверялось неоднократно, и проблем при этом не было.