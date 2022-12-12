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В России мужчины до 45 лет реже ищут работу

Сегодня, 13:24
Аналитики провели исследование и пришли к выводу, что в России мужчины до 45 лет стали реже искать работу.

С марта по декабрь 2022 года по 14 специальностям показатели по поиску работы среди мужчин данной возрастной категории снизились, уточняет Общественная служба новостей. Количество соискателей-женщин, которые ищут работу по восьми позициям, напротив, возросло.

Так, на 6% стало больше соискателей на вакансии менеджеров по продажам и комплектовщиков, а количество предложений своей кандидатуры на позиции курьеров и тестировщиков увеличилось на 5%.

Отмечается, что выборка исследования составила 300 000 активных резюме.

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