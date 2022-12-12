В России мужчины до 45 лет реже ищут работу

С марта по декабрь 2022 года по 14 специальностям показатели по поиску работы среди мужчин данной возрастной категории снизились, уточняет Общественная служба новостей. Количество соискателей-женщин, которые ищут работу по восьми позициям, напротив, возросло.
Так, на 6% стало больше соискателей на вакансии менеджеров по продажам и комплектовщиков, а количество предложений своей кандидатуры на позиции курьеров и тестировщиков увеличилось на 5%.
Отмечается, что выборка исследования составила 300 000 активных резюме.