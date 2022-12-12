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В России могут ужесточить допуск иностранных авиаперевозчиков

Сегодня, 08:36
С соответствующей инициативой выступили в Ространснадзоре.

В Министерство строительства РФ направили предложение по ужесточению правил допуска иностранных авиаперевозчиков, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия». С соответствующей инициативой выступил Ространснадзор.

Служба по надзору в сфере транспорта озвучила предложение по введению программы оценки безопасности полетов зарубежных компаний — по такому же принципу, что и в других странах. Так, перед тем как получить допуск к рейсам в России, перевозчики должны будут пройти специальный аудит и получить по его итогам одобрение. В рамках инициативы предложено наложить запрет на выполнение рейсов в Россию иностранными компаниями, равно как и на пролет через российское воздушное пространство, если эти условия не будут выполнены.

Изменения, как подчеркивают в Ространснадзоре, необходимы для более эффективного контроля за деятельностью зарубежных перевозчиков. Соответствующие меры, отмечается в пояснительной записке, помогут предупредить и сократить количество авиационных ситуаций. Некоторые эксперты отрасли уже поддержали эту инициативу, другие, напротив, отнеслись к ней скептически, отметив, что ее реализация может усугубить дефицит международных рейсов. 

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