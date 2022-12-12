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В Омске установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
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152 желтых контейнера появятся в частном секторе города.

Как сообщили в омской администрации, до конца 2022 года городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» установит 152 желтых контейнера для раздельного сбора ТКО в частном секторе города.

Такие контейнеры предназначены для сбора стекла, пластика, металла и бумаги.

Контейнеры были приобретены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Омской области». В общем было выделено более 3,2 млн руб.

Что касается местоположения, 59 контейнеров появятся в Советском округе, по 30 — в Ленинском и Октябрьском округах, а еще 33 — в Центральном округе.

В ведомстве отметили, что в начале 2022 года службы благоустройства уже установили 473 подобных контейнера.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Мусор#Утилизация мусора#Выброс мусора
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