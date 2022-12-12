В Омске скончался бывший гендиректор «Омскоблводопровода»

Сегодня, 12 декабря, в Омске скоропостижно скончался бывший генеральный директор «Омскоблводопровода» Владимир Егоров. Дата и место похорон пока не сообщаются.
«Владимир Сергеевич был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком. Для всех это большая утрата. Добрая и светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и работал вместе с ним», — сообщили в пресс-службе компании.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Егорова.