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В Омске скончался бывший гендиректор «Омскоблводопровода»

Сегодня, 08:21
Фото: Омскоблводопровод
Сегодня скоропостижно скончался Владимир Егоров.

Сегодня, 12 декабря, в Омске скоропостижно скончался бывший генеральный директор «Омскоблводопровода» Владимир Егоров. Дата и место похорон пока не сообщаются.

«Владимир Сергеевич был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком. Для всех это большая утрата. Добрая и светлая память о Владимире Сергеевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и работал вместе с ним», — сообщили в пресс-службе компании.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Егорова.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Некролог#Омскоблводопровод
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