В Москве состоится выступление оскорбившего россиян оперного певца Юсифа Эйвазова

Скандал, в ходе которого жена Эйвазова Анна Нетребко оскорбила россиян с его подачи, произошел летом во время прогулки ночью в Италии, о которую певица решила снять на видео. А Юсиф, грубо отозвавшись о подписчиках, сказал жене — те о ней напишут, что гуляла пьяная. И Нетребко несколько раз повторила сказанное мужем.