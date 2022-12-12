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В Москве состоится выступление оскорбившего россиян оперного певца Юсифа Эйвазова

Сегодня, 11:18
В Москве состоится совместное выступление солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко и азербайджанского оперного певца Юсифа Эйвазова, который этим летом негативно отзывался о русских.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Teleprogramma.pro, их выступление состоится в Crocus City Hall 14 декабря. Артисты подружились на совместном проекте «Маска». Концерт был намечен еще на 28 марта этого года, но затем был перенесен.

Скандал, в ходе которого жена Эйвазова Анна Нетребко оскорбила россиян с его подачи, произошел летом во время прогулки ночью в Италии, о которую певица решила снять на видео. А Юсиф, грубо отозвавшись о подписчиках, сказал жене — те о ней напишут, что гуляла пьяная. И Нетребко несколько раз повторила сказанное мужем.

 

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