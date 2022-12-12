В Красногорск на молодежный форум «Мы — будущее» приехали более 1000 активистов

В текущем году активная и креативная молодежь участвовала во всех важных акциях и мероприятиях. Активисты собирали гуманитарку, посещали Донбасс, провожали призывников, а сейчас помогают мобилизованным и поддерживают их близких. Военным на передовой и их родным сегодня необходимы внимание и поддержка — это и есть задача волонтеров, резюмировала Швелидзе.