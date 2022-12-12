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В Красногорск на молодежный форум «Мы — будущее» приехали более 1000 активистов

Сегодня, 10:29
Фото: Пресс-служба Правительства МО
В подмосковном Красногорске в воскресенье провели итоговый региональный молодежный форум 2022 года «Мы — будущее». На нем собрались 1000 активистов.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что участники форума говорили о политике, экономике и СВО. Об этом информируют newizv.ru. Баланс этих трех составляющих Духин назвал определяющим будущее России.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области является организатором форума «Мы — будущее». Мероприятие посетили участники молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ и МГЕР.

На форуме обсудили проблемы современной молодежи. Делегаты искали способы, как можно воплотить в жизнь собственные идеи и реализовать стартапы, как стать волонтером, чтобы помочь людям в Донбассе и бойцам, которые там находятся.

Блогер Владлен Татарский рассказал о современных информационных войнах. Тему также поддержали журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.

События последнего времени демонстрирует, что сегодня одновременно идет культурная, информационная и психологическая война. Успех в ней прямо влияет на происходящее в зоне СВО, сказал Татарский.

Дискуссионную часть продолжил концерт молодых исполнителей. Все они прошли творческий отбор на креативном фестивале «Таврида.Арт». В 2022 году через арт-школы прошли около 5 000 человек, заявил руководитель проекта «Таврида.Арт» Сергей Першин.

Итоги регионального молодежного форума «Мы — будущее» были подведены министром информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатериной Швелидзе.

В текущем году активная и креативная молодежь участвовала во всех важных акциях и мероприятиях. Активисты собирали гуманитарку, посещали Донбасс, провожали призывников, а сейчас помогают мобилизованным и поддерживают их близких. Военным на передовой и их родным сегодня необходимы внимание и поддержка — это и есть задача волонтеров, резюмировала Швелидзе.

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