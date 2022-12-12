В Красногорск на молодежный форум «Мы — будущее» приехали более 1000 активистов

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что участники форума говорили о политике, экономике и СВО. Об этом информируют newizv.ru. Баланс этих трех составляющих Духин назвал определяющим будущее России.
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области является организатором форума «Мы — будущее». Мероприятие посетили участники молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ и МГЕР.
На форуме обсудили проблемы современной молодежи. Делегаты искали способы, как можно воплотить в жизнь собственные идеи и реализовать стартапы, как стать волонтером, чтобы помочь людям в Донбассе и бойцам, которые там находятся.
Блогер Владлен Татарский рассказал о современных информационных войнах. Тему также поддержали журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.
События последнего времени демонстрирует, что сегодня одновременно идет культурная, информационная и психологическая война. Успех в ней прямо влияет на происходящее в зоне СВО, сказал Татарский.
Дискуссионную часть продолжил концерт молодых исполнителей. Все они прошли творческий отбор на креативном фестивале «Таврида.Арт». В 2022 году через арт-школы прошли около 5 000 человек, заявил руководитель проекта «Таврида.Арт» Сергей Першин.
Итоги регионального молодежного форума «Мы — будущее» были подведены министром информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатериной Швелидзе.
В текущем году активная и креативная молодежь участвовала во всех важных акциях и мероприятиях. Активисты собирали гуманитарку, посещали Донбасс, провожали призывников, а сейчас помогают мобилизованным и поддерживают их близких. Военным на передовой и их родным сегодня необходимы внимание и поддержка — это и есть задача волонтеров, резюмировала Швелидзе.