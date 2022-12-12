В колонию на 10 лет? Омича будут судить за масло с наркотиками

В Омске транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о хранении наркотиков в крупном размере. Уголовное дело завели на 31-летнего омича, которого задержали возле подъездного пути станции Карбышево-1.
Во время досмотра у него нашли бутылку с жидкостью, в которой оказалось почти 6 г гашишного масла. Подозреваемый рассказал, что изготовил наркотик сам для себя. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что посев или выращивание конопли, мака или других растений, которые содержат наркотические вещества, является уголовным преступлением. На нарушителей заводят уголовные дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».