В 2023 году ряд регионов РФ ждет смена власти

По мнению экспертов, это объясняется тем, что федеральным властям не нужны низкие цифры на предстоящих губернаторских выборах, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание "Акценты”.
Отмечается, что лишиться своих кресел могут два губернатора-коммуниста — Валентин Коновалов (Хакасия) и Андрей Клычков (Орловская область) и три единоросса: Бату Хасиков (Калмыкия), Роман Копин (Чукотка) и Василий Орлов (Амурская область). Одновременно с этим уточняется, что врио губернаторов на присоединенных территориях покажут хороший результат. Эксперты отмечают, что в последнем случае скажется эффект новизны.