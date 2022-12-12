В 2023 году ряд регионов РФ ждет смена власти

Отмечается, что лишиться своих кресел могут два губернатора-коммуниста — Валентин Коновалов (Хакасия) и Андрей Клычков (Орловская область) и три единоросса: Бату Хасиков (Калмыкия), Роман Копин (Чукотка) и Василий Орлов (Амурская область). Одновременно с этим уточняется, что врио губернаторов на присоединенных территориях покажут хороший результат. Эксперты отмечают, что в последнем случае скажется эффект новизны.