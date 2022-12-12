Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В 2023 году ряд регионов РФ ждет смена власти

Сегодня, 16:32
Фото: фрагмент видео
Сразу после Нового года по стране прокатится волна отставок региональных глав, которые так или иначе продемонстрировали свою непопулярность.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что федеральным властям не нужны низкие цифры на предстоящих губернаторских выборах, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание "Акценты”.

 

Отмечается, что лишиться своих кресел могут два губернатора-коммуниста — Валентин Коновалов (Хакасия) и Андрей Клычков (Орловская область) и три единоросса: Бату Хасиков (Калмыкия), Роман Копин (Чукотка) и Василий Орлов (Амурская область). Одновременно с этим уточняется, что врио губернаторов на присоединенных территориях покажут хороший результат. Эксперты отмечают, что в последнем случае скажется эффект новизны.



Подпишитесь
Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора
Сегодня, 11:41
Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
Сегодня, 07:42
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Сегодня, 05:29
224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском
Сегодня, 10:15
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Сегодня, 08:24
Смертельно опасным гриппом болеет уже больше четверти «простывших» омичей
Сегодня, 04:27