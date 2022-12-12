Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора

Напомним, что Николай Студеникин ушел в отпуск с последующим увольнением еще осенью. Его зам работу принял, но официального назначения не происходило. Когда появилась информация о том, что в Омск приедет с рабочим визитом генпрокурор, ожидалось, что его визит связан именно с новыми назначениями. Но генпрокурор не «привез» никого в Омскую область. Вместо этого он встретился с бизнесменами и провел личный прием для омичей.