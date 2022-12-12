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Тату-мастер Ермак:В 2023 году будут популярны абстракция и индивидуальные изображения

Сегодня, 12:49
Новые тренды придут в разные сферы вместе с новым годом. Они затронут и тату-культуру.

Так считает тату-мастер Владимир Ермак. О новых тенденциях в этой области специалист рассказал NEWS.ru.

Ермак отметил, что к концу года масштаб тату-проектов растет. Сейчас «рукав» для многих клиентов становится «планом-минимумом».

Люди сейчас стремятся к индивидуальному дизайну, более смело выражая свои идеи. Они больше не возвращаются к заезженным темам — сердечкам, знакам бесконечности.

Мастер отметил, что мода меняется, и в 2023 году люди будут делать больше татуировок с абстрактными рисунками. Ермак считает, что тату — это часть современного искусства, за изменениями и трансформациями которого интересно наблюдать.

В ноябре Владимир Ермак поделился, что цветы, скульптуры, абстракция и мистика являются излюбленными темами среди жительниц нашей страны. мужчины отдают предпочтение татуировкам в виде хищников, черепов, а также изображениям с мотивами скандинавской и славянской мифологии.

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