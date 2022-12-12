Специалист назвала самое тяжелое для организма новогоднее блюдо

Врач Екатерина Гергесова поделилась с Общественной службой новостей о самых опасных блюдах новогоднего стола.
Самые вредные лакомства этого праздника — традиционный салат «Оливье», «Мимоза», сельдь под шубой и мясо по-французски. Эти блюда тяжелы для печени и поджелудочной железы. Прежде всего — из-за содержания в них майонеза и картофеля. Именно эти продукты диетологи рекомендуют исключать из рациона людям, у которых есть проблемы с лишним весом или работой ЖКТ.
Не полезны и блюда с колбасой. Специалисты рекомендуют заменить их на отварную говядину или курицу. Майонез лучше готовить самостоятельно — тогда соус не будет содержать консервантов. Картофель же необходимо свести к минимуму.
А вот мандарины, свежие овощи и фрукты, напротив, станут самыми полезными ингредиентами на новогоднем столе. Они отлично подойдут к заливному из рыбы или мяса.