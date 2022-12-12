Специалист назвала самое тяжелое для организма новогоднее блюдо

Самые вредные лакомства этого праздника — традиционный салат «Оливье», «Мимоза», сельдь под шубой и мясо по-французски. Эти блюда тяжелы для печени и поджелудочной железы. Прежде всего — из-за содержания в них майонеза и картофеля. Именно эти продукты диетологи рекомендуют исключать из рациона людям, у которых есть проблемы с лишним весом или работой ЖКТ.