Новость № 3. В Омске на улице Иртышская набережная произошла серьезная авария. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ» не уступил водителю автомобиля Honda, в результате чего произошло ДТП, и машины загорелись. Среди пострадавших — водитель автомобиля Honda. Он был доставлен в больницу с незначительными повреждениями.