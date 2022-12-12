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Пробитая голова, продажа здания-памятника и горящие автомобили. Омск сегодня

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги понедельника.

Новость № 1. На заготовке древесины в Омской области на молодого человека упала массивная ветка дерева. 23-летнего парня доставили в больницу с открытым перелом черепа и многочисленными переломами ребер. Пострадавший находится в реанимации.

В Омской области ветка дерева пробила лесорубу голову
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Новость № 2. В Омске планируют продать объект культурного наследия 19-20 веков — «Дом жилой С. М. Иванова» на улице Булатова, 39. Начальная цена — 2,79 млн рублей. Новый владелец должен будет провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия.

Омская администрация выставит на продажу здание-памятник 19-20 веков
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Новость № 3. В Омске на улице Иртышская набережная произошла серьезная авария. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ» не уступил водителю автомобиля Honda, в результате чего произошло ДТП, и машины загорелись. Среди пострадавших — водитель автомобиля Honda. Он был доставлен в больницу с незначительными повреждениями.

Пожар на дороге. ДТП в Омске привело к возгоранию автомобилей
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#Юлия Бармина#Город#Омск#Омская область#Заготовка дров#Лес#Памятник#Продажа#ДТП
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