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Пожар на дороге. ДТП в Омске привело к возгоранию автомобилей

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
иллюстрация

В центре Омска после столкновения загорелись два автомобиля

ДТП с пострадавшими. Грузовая "ГАЗель" не уступила "легковушке". Оба автомобиля загорелись, один из водителей госпитализирован.

В сообществе «Омск ВК» появилась шокирующая видеозапись. Люди в машине, откуда велась съемка, проехали по ул. Иртышская набережная мимо двух горящих после столкновения автомобилей.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Омской области. В ведомстве сообщили, что около дома № 25 на Набережной водитель грузового автомобиля «ГАЗ» не предоставил преимущество водителю автомобиля Honda, в результате чего произошло ДТП, и машины загорелись. Водитель автомобиля Honda доставлен в медицинское учреждение с незначительными повреждениями.

Фото: скриншот видео Омск ВК
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#Дарья Зыкова#ДТП#Омск#Пожары#Происшествия#Новости#Газель#Хонда
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