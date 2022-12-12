Пожар на дороге. ДТП в Омске привело к возгоранию автомобилей

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Омской области. В ведомстве сообщили, что около дома № 25 на Набережной водитель грузового автомобиля «ГАЗ» не предоставил преимущество водителю автомобиля Honda, в результате чего произошло ДТП, и машины загорелись. Водитель автомобиля Honda доставлен в медицинское учреждение с незначительными повреждениями.