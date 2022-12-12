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Politico: Турецкие ракеты «Тайфун» могут полететь в Грецию

Сегодня, 13:25
Турция может запустить на греческие территории ракеты малой дальность «Тайфун».

Такие действия могут последовать, если Афины не изменят политику: «не будут сохранять спокойствие» и не изменят курс на расширение арсенала боеприпасов.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Общественная служба новостей.

Глава Турции предупредил, что при попытке греков вооружиться Анкара предпримет меры. В частности, речь идет о запуске ракет «Тайфун», которые могут долететь до Афин.

Напомним, что в течение последних месяцев Турция выдвигает обвинения против Греции из-за наращивания оружейных арсеналов на островах Эгейского моря.

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