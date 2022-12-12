Пианист-виртуоз Юрий Розум выступит вместе с юными омскими талантами

Народный артист России, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум выступит в Омске в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Концерт пройдет на сцене Омского областного колледжа культуры и искусства при поддержке Омского НПЗ.