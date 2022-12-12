Пианист-виртуоз Юрий Розум выступит вместе с юными омскими талантами

Народный артист России, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум выступит в Омске в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Концерт пройдет на сцене Омского областного колледжа культуры и искусства при поддержке Омского НПЗ.
Помимо маэстро в нем примут участие лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед, победитель «Виват музыкант 2022», ударник Александр Компанеец, солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Попов, а также талантливые ученики музыкальных школ Омска.
В программе вечера 16 декабря — классическая и современная инструментальная музыка: произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Франсуа Борна и других выдающихся композиторов. Начало концерта в 18:30.
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» организована программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За три года в проекте приняли участие более 150 юных талантов из Омска.