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Пианист-виртуоз Юрий Розум выступит вместе с юными омскими талантами

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
Концерт пройдет 16 декабря в Омском областном колледже культуры и искусства на 30-й Северной. Вход свободный.

Народный артист России, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум выступит в Омске в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Концерт пройдет на сцене Омского областного колледжа культуры и искусства при поддержке Омского НПЗ.

Помимо маэстро в нем примут участие лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед, победитель «Виват музыкант 2022», ударник Александр Компанеец, солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Попов, а также талантливые ученики музыкальных школ Омска.

Фото: АО Газпромнефть-ОНПЗ

В программе вечера 16 декабря — классическая и современная инструментальная музыка: произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Франсуа Борна и других выдающихся композиторов. Начало концерта в 18:30.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» организована программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За три года в проекте приняли участие более 150 юных талантов из Омска.

 

#Омск#Общество#Культура#Омская область
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