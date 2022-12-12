Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Отдала все ради заработка. Омская пенсионерка перевела 2,3 млн рублей «брокеру»

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская пенсионерка хотела заработать и перевела 2,3 млн рублей «брокерской компании»

Ради заработка женщина собрала все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже заложила свою квартиру за 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников.

Все началось с того, что в социальной сети женщина увидела рекламу о дополнительном заработке в брокерской компании. Она заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Спустя время ей позвонил мужчина и рассказал о заработке путем приобретения акций нефтяных и газовых компаний.

Пенсионерка согласилась и стала следовать указаниям звонившего. Мужчина убедил омичку, что для входа в биржу она должна перевести 20 тыс рублей. Он также рассказал, что доход зависит от количества вложенных денег.

Желая заработать как можно больше, омичка собрала все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже заложила свою квартиру за 1 млн рублей. Все деньги она перевела на указанные счета.

Однако, дальнейшая вывести деньги не увенчалась успехом. Пенсионерка рассказала обо всем родственникам и поняла, что клюнула на удочку мошенников, после чего обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что подобные ситуации случались и ранее. Так, например, жертвой «брокеров» стала 67-летняя омичка, у которой выманили около 2 млн рублей.

Нарвалась на мошенников. Омская пенсионерка влезла в кредиты, чтобы «инвестировать»
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Телефонные мошенники#Пенсионерка
Подпишитесь
Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора
Сегодня, 11:41
Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
Сегодня, 07:42
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Сегодня, 05:29
224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском
Сегодня, 10:15
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Сегодня, 08:24
Смертельно опасным гриппом болеет уже больше четверти «простывших» омичей
Сегодня, 04:27