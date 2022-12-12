Отдала все ради заработка. Омская пенсионерка перевела 2,3 млн рублей «брокеру»

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников.
Все началось с того, что в социальной сети женщина увидела рекламу о дополнительном заработке в брокерской компании. Она заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Спустя время ей позвонил мужчина и рассказал о заработке путем приобретения акций нефтяных и газовых компаний.
Пенсионерка согласилась и стала следовать указаниям звонившего. Мужчина убедил омичку, что для входа в биржу она должна перевести 20 тыс рублей. Он также рассказал, что доход зависит от количества вложенных денег.
Желая заработать как можно больше, омичка собрала все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже заложила свою квартиру за 1 млн рублей. Все деньги она перевела на указанные счета.
Однако, дальнейшая вывести деньги не увенчалась успехом. Пенсионерка рассказала обо всем родственникам и поняла, что клюнула на удочку мошенников, после чего обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что подобные ситуации случались и ранее. Так, например, жертвой «брокеров» стала 67-летняя омичка, у которой выманили около 2 млн рублей.