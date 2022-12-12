Отдала все ради заработка. Омская пенсионерка перевела 2,3 млн рублей «брокеру»

Все началось с того, что в социальной сети женщина увидела рекламу о дополнительном заработке в брокерской компании. Она заполнила анкету и оставила свой номер телефона. Спустя время ей позвонил мужчина и рассказал о заработке путем приобретения акций нефтяных и газовых компаний.