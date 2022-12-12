От любви до ненависти. В Омской области мужчина сжег дом бывшей возлюбленной

После того, как подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что зашел в дом, пока женщины не было, и спичками поджег диван. Дверь была открыта, поскольку ранее он уже приходил к бывшей сожительнице, и в ходе вспыхнувшей ссоры сломал дверной замок и разбил окна. По этому факту полицейские также проводят проверку.