От любви до ненависти. В Омской области мужчина сжег дом бывшей возлюбленной

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию Москаленского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.
Выехав на место, сотрудники полиции опросили 29-летнюю хозяйку дома и выяснили, что во всем виноват бывший сожитель женщины.
После того, как подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что зашел в дом, пока женщины не было, и спичками поджег диван. Дверь была открыта, поскольку ранее он уже приходил к бывшей сожительнице, и в ходе вспыхнувшей ссоры сломал дверной замок и разбил окна. По этому факту полицейские также проводят проверку.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма причиненного ущерба составила около 900 тыс рублей.