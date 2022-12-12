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От любви до ненависти. В Омской области мужчина сжег дом бывшей возлюбленной

Сегодня, 08:42
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области мужчина поджег дом бывшей возлюбленной

Огонь уничтожил все внутреннюю часть дома. Сумма ущерба составила около 900 тыс рублей.

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию Москаленского района поступило сообщение о возгорании жилого дома.

Выехав на место, сотрудники полиции опросили 29-летнюю хозяйку дома и выяснили, что во всем виноват бывший сожитель женщины.

После того, как подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что зашел в дом, пока женщины не было, и спичками поджег диван. Дверь была открыта, поскольку ранее он уже приходил к бывшей сожительнице, и в ходе вспыхнувшей ссоры сломал дверной замок и разбил окна. По этому факту полицейские также проводят проверку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма причиненного ущерба составила около 900 тыс рублей.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Новости#Происшествия#Омская область#Москаленский район#Уголовное дело#Возгорание#Поджог#Ущерб
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