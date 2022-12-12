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Омская администрация выставит на продажу здание-памятник 19-20 веков

Сегодня, 13:37
Фото: Администрация Омска
Речь идет об объекте культурного наследия «Дом жилой С. М. Иванова» на улице Булатова, 39

По сообщению омской администрации, в Омске планируют продать объект культурного наследия 19-20 веков. Данное распоряжение было утверждено Горсоветом, а организовать продажу поручили департаменту имущественных отношений администрации Омска.

«Дом жилой С. М. Иванова» на улице Булатова, 39, площадью 149,9 кв. м., оценили в 2,79 млн рублей. Продажа предусматривает ремонт, реставрацию объекта культурного наследия и приспособление для современного использования.

Помимо этого, новому владельцу нельзя будет изменять облик здания, использовать для хранения огнеопасных и взрывчатых и материалов, загрязняющих интерьер объекта, а также хранить оборудование, оказывающие вибрационное воздействия на конструкции объекта.

Отметим, что размещение рекламы на здании также запрещается (за исключением рекламы мероприятий, проводимых непосредственно на объекте и его территории).

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Памятник#Исторический памятник#Продажа
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