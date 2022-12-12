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Машины для подсчета денег в Центробанке сделают умельцы Екатеринбурга

Сегодня, 11:22
В Екатеринбурге приступят к изготовлению счетно-сортировальных машин, которые придут на смену иностранным.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Известия», которые приводят слова директора Гознака Аркадия Трачука, в Екатеринбурге изготовят большие счетно-сортировальные машины, способные обрабатывать огромное количество купюр. Их обычно применяет Центробанк и крупные банки. После того, как были введены антироссийские санкции, их в Россию из-за рубежа больше не поставляют. Как отметил Трачук, аналогичные отечественные машины изготовят достаточно быстро.

В Екатеринбурге находится компания «Банковские инновационные системы», являющаяся «дочкой» Гознака. Она занимается производством оборудования для работы с банкнотами. Кроме того, это может быть и иная защищенная продукция, которая нуждается в сортировке, пересчете, хранении, транспортировке и уничтожении.



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