Машины для подсчета денег в Центробанке сделают умельцы Екатеринбурга

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Известия», которые приводят слова директора Гознака Аркадия Трачука, в Екатеринбурге изготовят большие счетно-сортировальные машины, способные обрабатывать огромное количество купюр. Их обычно применяет Центробанк и крупные банки. После того, как были введены антироссийские санкции, их в Россию из-за рубежа больше не поставляют. Как отметил Трачук, аналогичные отечественные машины изготовят достаточно быстро.