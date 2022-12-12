Красный — опасный. В Омске Chevrolet протаранил несколько заборов во дворе дома

В соцсетях появилось видео, снятое во дворе дома № 62 на ул. Масленникова. Водитель за рулем красного Chevrolet Aveo смял при резком развороте задним ходом придомовой заборчик, чуть не сбил бегущего к нему человека, затем лихо вывернул прямо на детскую площадку, проехал ее насквозь, прямо через вкопанные шины и заснеженную карусель. Там же и застрял с капотом настежь.