Красный — опасный. В Омске Chevrolet протаранил несколько заборов во дворе дома

В соцсетях появилось видео, снятое во дворе дома № 62 на ул. Масленникова. Водитель за рулем красного Chevrolet Aveo смял при резком развороте задним ходом придомовой заборчик, чуть не сбил бегущего к нему человека, затем лихо вывернул прямо на детскую площадку, проехал ее насквозь, прямо через вкопанные шины и заснеженную карусель. Там же и застрял с капотом настежь.
«Хорошо, детей на площадке в воскресенье не было», — прокомментировал очевидец, снимавший произошедшее.
Город55 обратился в пресс-службу УМВД Омской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что водитель задержан, в отделе полиции № 6 возбудили на лихача уголовное дело.