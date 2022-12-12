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Красный — опасный. В Омске Chevrolet протаранил несколько заборов во дворе дома

Сегодня, 12:09
Фото: скриншот видео Инцидент Омск

Пьяный водитель проехался по детской площадке Омска и чуть не сбил человека

«Хорошо, детей на площадке в воскресенье не было». В Омске пьяный водитель снес несколько заборов во дворе многоквартирного дома.

В соцсетях появилось видео, снятое во дворе дома № 62 на ул. Масленникова. Водитель за рулем красного Chevrolet Aveo смял при резком развороте задним ходом придомовой заборчик, чуть не сбил бегущего к нему человека, затем лихо вывернул прямо на детскую площадку, проехал ее насквозь, прямо через вкопанные шины и заснеженную карусель. Там же и застрял с капотом настежь.

«Хорошо, детей на площадке в воскресенье не было», — прокомментировал очевидец, снимавший произошедшее.

Город55 обратился в пресс-службу УМВД Омской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что водитель задержан, в отделе полиции № 6 возбудили на лихача уголовное дело.

Фото: скриншот видео Инцидент Омск
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Уголовное дело#ДТП#Соцсети#ГУ МВД
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