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Известная фигуристка Тарасова: В России нет футбола

Сегодня, 09:26
Из заявления Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой следует, что футбол ни в коем случае нельзя называть главным видом спорта в Российской Федерации.

Тарасова призналась в том, что не любит смотреть футбол, поскольку его в нашей стране нет. Фигуристка выразила мнение о том, что этот вид спорта в России не очень хорошо развит, пишет Общественная служба новостей.

«Разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?» — поинтересовалась Тарасова.

Она заявила, что по-настоящему главные виды спорта в России сегодня – это хоккей и фигурное катание.

Напомним, ранее Тарасова прокомментировала информацию о вероятности боксерского поединка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и известной исполнительницы Ольги Бузовой. Подобного рода инициативы говорят только о том, что девушки активно привлекают к себе внимание и пытаются заработать. 

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