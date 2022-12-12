Известная фигуристка Тарасова: В России нет футбола

Тарасова призналась в том, что не любит смотреть футбол, поскольку его в нашей стране нет. Фигуристка выразила мнение о том, что этот вид спорта в России не очень хорошо развит, пишет Общественная служба новостей.
«Разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?» — поинтересовалась Тарасова.
Она заявила, что по-настоящему главные виды спорта в России сегодня – это хоккей и фигурное катание.
Напомним, ранее Тарасова прокомментировала информацию о вероятности боксерского поединка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и известной исполнительницы Ольги Бузовой. Подобного рода инициативы говорят только о том, что девушки активно привлекают к себе внимание и пытаются заработать.