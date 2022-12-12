Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан

Губернатор Омской области Александр Бурков впервые отправился с рабочим визитом в Республику Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Бурков возглавил делегацию региона, в которую вошли министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, руководители крупнейших омских вузов, а также представители промышленности и сельскохозяйственных предприятий.
Целью визита стали развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В рамках визита запланированы встречи делегации Омской области с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен, профильными министрами Республики. Также стороны должны подписать соглашения о сотрудничестве с Хатлонской областью.
Омские промышленники и сельхозпроизводители проведут встречи с таджикскими партнерами в формате B2B. В региональном правительстве отметили, что Таджикистан является значимым партнером Омской области: в последние годы взаимный товарооборот превышает 4 млн долларов.