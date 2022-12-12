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Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан

Сегодня, 05:01
Фото: omskportal.ru
Александр Бурков возглавил делегацию Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков впервые отправился с рабочим визитом в Республику Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Бурков возглавил делегацию региона, в которую вошли министр образования Татьяна Дернова, министр экономики Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, руководители крупнейших омских вузов, а также представители промышленности и сельскохозяйственных предприятий.

Целью визита стали развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В рамках визита запланированы встречи делегации Омской области с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен, профильными министрами Республики. Также стороны должны подписать соглашения о сотрудничестве с Хатлонской областью.

Омские промышленники и сельхозпроизводители проведут встречи с таджикскими партнерами в формате B2B. В региональном правительстве отметили, что Таджикистан является значимым партнером Омской области: в последние годы взаимный товарооборот превышает 4 млн долларов.

#Ольга Акамова#Общество#Политика#Новости#Омская область#Губернатор#Визит#Рабочий визит#Делегация
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