Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан

Целью визита стали развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В рамках визита запланированы встречи делегации Омской области с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен, профильными министрами Республики. Также стороны должны подписать соглашения о сотрудничестве с Хатлонской областью.