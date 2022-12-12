«Газпромнефть-СМ» обеспечивает чемпионов России по ралли-рейдам моторными маслами

На всех этапах соревнований специалисты «Газпромнефть-СМ» обеспечивали команду высокотехнологичными маслами, а также технической экспертизой с помощью уникального сервиса G-Lab. Чемпионат по ралли-рейдам одна из главных и самых престижных гонок страны, в этом году за первое место боролись 40 экипажей из 27 городов России и Республики Беларусь.
Шесть основных этапов гонки проходили в течение всего года в разных регионах России. Показать лучшее время на зимнем бездорожье Ленинградской области, а потом в астраханских пустынях экипажу Анастасии Нифонтовой помогла специальная адаптивная технология моторных масел G-Energy. Интеллектуальная формула продукта выборочно запускает защитные механизмы для двигателя в зависимости от условий эксплуатации.
Лесистые участки, степи, большой перепад высот и броды – даже при самых экстремальных нагрузках технология усиливает необходимые для данного ландшафта свойства моторного масла. А уникальный цифровой сервис G-Lab на основе искусственного интеллекта позволяет прогнозировать возможные поломки и неисправности на ранней стадии, ещё до того, как они повлияют на работу двигателя и других узлов автомобиля.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Мы очень рады, что результатом нашего сотрудничества с одной из легендарных автоспортсменок России становятся победы на таких значимых соревнованиях как Чемпионат России по ралли-рейдам. Команда Анастасии Нифонтовой становятся настоящими соавторами новых высокотехнологичных масел G-Energy. Испытывая в экстремальных условиях гонок нашу продукцию, спортсмены помогают нашим специалистам совершенствовать свойства масел и улучшать будущие рецептуры».
Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, двукратная обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли:
«Во время ралли пилот сосредоточен на скорости, ландшафте и, конечно, результате заезда. Поэтому очень важно быть уверенным в техническом состоянии автомобиля и точно знать, что поломки двигателя или трансмиссии не остановят тебя на маршруте. Мы благодарны экспертам „Газпромнефть-СМ“ за то, что после каждого этапа мы знали точное состояние всех узлов и агрегатов нашего багги. А те самые лучшие результаты экипаж показал благодаря высоким скоростям, а значит отличной работе двигателя на маслах G-Energy. Мы уверены, что в следующем сезоне снова покажем высокие результаты и впереди нас ждут только победы».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
G-Energy — премиальный бренд моторных масел компании «Газпромнефть-СМ». Масла G–Energy предназначены для самых современных легковых автомобилей. Уникальная адаптивная технология ACF, используемая в масле G–Energy, позволяет усиливать необходимые эксплуатационные свойства в зависимости от режимов работы двигателя, в нужный момент активируя необходимые присадки.