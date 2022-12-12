«Газпромнефть-СМ» обеспечивает чемпионов России по ралли-рейдам моторными маслами

Лесистые участки, степи, большой перепад высот и броды – даже при самых экстремальных нагрузках технология усиливает необходимые для данного ландшафта свойства моторного масла. А уникальный цифровой сервис G-Lab на основе искусственного интеллекта позволяет прогнозировать возможные поломки и неисправности на ранней стадии, ещё до того, как они повлияют на работу двигателя и других узлов автомобиля.