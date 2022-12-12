Для участия в премии "Агроинвестор года - 2022" продлили прием заявок

В этом году интерес к премии настолько высокий, что оргкомитет решил продлить прием заявок до 26 декабря 2022 года. Все заявки предполагают максимально тщательную подготовку со стороны кандидатов и объективную проверку экспертным советом премии. Продление срока приема заявок даст возможность соблюсти все требования для включения в список номинантов и участия в премии, пишет newsnn.ru.