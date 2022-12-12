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Для участия в премии "Агроинвестор года - 2022" продлили прием заявок

Сегодня, 18:25
Фото: piqsels.com
Журнал “Агроинвестор” продлил прием заявок до 26 декабря текущего года для участия в III ежегодной национальной премии “Агроинвестор года – 2022”.

Десятки агропромышленных предприятий РФ, от небольших крестьянско-фермерских хозяйств до градообразующих предприятий и компаний, уже подали заявки для участия в национальной премии “Агроинвестор года - 2022”. 

В этом году интерес к премии настолько высокий, что оргкомитет решил продлить прием заявок до 26 декабря 2022 года. Все заявки предполагают максимально тщательную подготовку со стороны кандидатов и объективную проверку экспертным советом премии. Продление срока приема заявок даст возможность соблюсти все требования для включения в список номинантов и участия в премии, пишет newsnn.ru

Заявки принимают в номинациях: “Топ-менеджер года”, “Запуск года”, “Инновация года”, “Экспортер года”, “Надежный поставщик зерна”, “Социально ответственная инициатива”.

Экспертный совет премии и редакция “Агроинвестора” дадут оценку лучшим практикам, проектам и достижениям лидеров агропромышленной отрасли по результатам работы в этом году. Премия позволит выявить лучших предпринимателей, инвесторов и общественных деятелей, которые работают в РФ и уровень профессионализма которых является залогом успешного развития бизнес-среды.

 

Шорт-лист премии “Агроинвестор года – 2022” опубликуют 13 января следующего года. Партнерами премии выступают “Деметра-Холдинг” и АККОР. Информационный партнер “Агроинвестора года – 2022” – медиахолдинг 1MI.



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