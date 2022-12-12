Читатели France Info назвали «кудахтаньем от Макрона» учения армии Франции в Румынии

Читатели France Info активно дискутируют на тему учений армии Франции в рамках «масштабных» развертываний на территории Румынии. Из публикации издания следует, что в 300 километрах от Украины находятся 1000 солдат, не менее десятка танков Leclerc и несколько единиц РСЗО.