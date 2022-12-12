Читатели France Info назвали «кудахтаньем от Макрона» учения армии Франции в Румынии

Граждане полюбопытствовали: если речь идет о «масштабном развертывании», то каким образом Франция защитит себя в случае внезапного нападения. По словам читателей, официальный Париж при таком сценарии будет не готов к выходу из-под защиты Соединенных Штатов, пишет Общественная служба новостей.
Пользователи назвали это «кудахтаньем от Макрона», поскольку возникают вопросы и о численности войск, и об объемах боеприпасов, и о сроках.
«Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей Соединенных Штатов», — отмечено в комментариях.
Напомним, информация о создании боевой группы Военного Альянса в Румынии появилась в конце весны уходящего года. Главной задачей было названо тогда существенное укрепление восточного фланга НАТО.