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Читатели France Info назвали «кудахтаньем от Макрона» учения армии Франции в Румынии

Сегодня, 09:25
Читатели France Info активно дискутируют на тему учений армии Франции в рамках «масштабных» развертываний на территории Румынии. Из публикации издания следует, что в 300 километрах от Украины находятся 1000 солдат, не менее десятка танков Leclerc и несколько единиц РСЗО.

Граждане полюбопытствовали: если речь идет о «масштабном развертывании», то каким образом Франция защитит себя в случае внезапного нападения. По словам читателей, официальный Париж при таком сценарии будет не готов к выходу из-под защиты Соединенных Штатов, пишет Общественная служба новостей.

Пользователи назвали это «кудахтаньем от Макрона», поскольку возникают вопросы и о численности войск, и об объемах боеприпасов, и о сроках.

«Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей Соединенных Штатов», — отмечено в комментариях.

Напомним, информация о создании боевой группы Военного Альянса в Румынии появилась в конце весны уходящего года. Главной задачей было названо тогда существенное укрепление восточного фланга НАТО.

 

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