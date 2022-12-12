Аварийный перекресток в Омске оснастили светофором

Светофор поставили двухфазный. В первой фазе разрешен проезд с ул. Коммунальной на ул. Химиков и поворот направо, с ул. Химиков на ул. Коммунальную, на «зеленый» в дополнительной секции. Фаза составляет 24 секунды. Во второй фазе разрешен проезд по ул. Химиков в сторону ул. Энтузиастов и ул. Комбинатской в течение 18 секунд. Пешеходам посоветовали переходить проезжую часть в районе остановки «Сады».