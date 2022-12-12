Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Аварийный перекресток в Омске оснастили светофором

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
иллюстрация
В омских «Нефтяниках» в очаге аварий заработал светофор с добавочной секцией.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о нововведении в Советском округе. На пересечении ул. Химиков с ул. Коммунальной заработал светофор. Этот перекресток был признан одним из самых аварийно-опасных по итогам 2021 года.

Светофор поставили двухфазный. В первой фазе разрешен проезд с ул. Коммунальной на ул. Химиков и поворот направо, с ул. Химиков на ул. Коммунальную, на «зеленый» в дополнительной секции. Фаза составляет 24 секунды. Во второй фазе разрешен проезд по ул. Химиков в сторону ул. Энтузиастов и ул. Комбинатской в течение 18 секунд. Пешеходам посоветовали переходить проезжую часть в районе остановки «Сады».

Напомним, что изменения на этом перекрестке администрация анонсировала еще в начале ноября.

Фото: скриншот 2GIS
Стало известно, какие нововведения ждут омских автолюбителей до конца года
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Дороги#Светофор#Советский округ
Подпишитесь
Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора
Сегодня, 11:41
Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
Сегодня, 07:42
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Сегодня, 05:29
224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском
Сегодня, 10:15
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Сегодня, 08:24
Смертельно опасным гриппом болеет уже больше четверти «простывших» омичей
Сегодня, 04:27