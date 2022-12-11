Визит генпрокурора Краснова в Омск, массовые взрывы газа, подготовка к Новому году

6 декабря в Омск прибыл генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он провел личный прием с горожанами. Встречи длились вкупе пять часов. Омичи пожаловались на проблему аварийного жилья и невыносимые условия быта. Одна из жительниц города заявила о личном вопросе: детям многодетной матери не давали мест в детскому саду. После визита к Краснову проблема решилась. Еще одна жалоба касалась строительства школы в Исилькуле. Ввод в эксплуатацию затянулся более чем на два года. И это не единственный пример строительных неурядиц в сфере образования. Мы подробно рассказываем о проблеме: