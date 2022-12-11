Визит генпрокурора Краснова в Омск, массовые взрывы газа, подготовка к Новому году

7 декабря Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Он рассказал о возможности дополнительной мобилизации, вернее о том, что она сейчас не имеет смысла. Также сообщил, сколько резервистов уже находятся в зоне специальной военной операции. Глава государства высказался об угрозе мировой ядерной войны.
Тем временем в Омской области создадут отдельный Совет по делам участников спецоперации. Там будут обсуждать их проблемы. Известно, кто войдет в состав нового совещательного органа.
Омичам разъяснили правила переписки с мобилизованными, участниками СВО. Как правило, письма им отправляются по почте.
На неделе в поселке Черемушки продлили «сухой закон». А вот в Светлом установили послабления перед Новым годом. Рассказываем, что к чему здесь.
6 декабря в Омск прибыл генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он провел личный прием с горожанами. Встречи длились вкупе пять часов. Омичи пожаловались на проблему аварийного жилья и невыносимые условия быта. Одна из жительниц города заявила о личном вопросе: детям многодетной матери не давали мест в детскому саду. После визита к Краснову проблема решилась. Еще одна жалоба касалась строительства школы в Исилькуле. Ввод в эксплуатацию затянулся более чем на два года. И это не единственный пример строительных неурядиц в сфере образования. Мы подробно рассказываем о проблеме:
Происшествие стало еще одним звеном в трагичной цепи газовых происшествий по всей стране. Ранее в нашем регионе также случился взрыв в школьной котельной Марьяновского района. Глава местного минэнерго на неделе рассказал, какие меры приняли после инцидента.
7 декабря следователи завершили расследование уголовного дела по сентябрьскому происшествию. Сварщик устанавливал оборудование в частном доме, вспыхнул пожар. Выяснилось, рабочий нарушил требования безопасности — не перекрыл подачу газа.
В этот же день глава региона Александр Бурков впервые прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками». Речь о руководителях «Юзы» и «Межоблгаза». Проблему догазификации в нашем регионе на личный контроль взял генпрокурор Игорь Краснов. Тему подняли сами омичи на приеме федерального гостя.
А пока вопросы решались, МЧС обратилось к жителям области — публикуем:
Список фирм, которые пытаются обанкротить муниципальную «Тепловую компанию», пополняется ежедневно. И это не преувеличение.
5 декабря уведомление о намерении обратиться в суд опубликовало ООО «Котельный завод «Промкотлоснаб» из Барнаула. 6 декабря об аналогичных действиях заявило ООО «Тиммаг-М» из Магнитогорска. 7 декабря — рязанское ООО «Стандартсталь». А 8 декабря обанкротить омских бюджетников решила местная фирма — ООО «Омская областная газовая компания».
Причина у всех одна — «Тепловая компания» задолжала немаленькие суммы и не торопиться их возвращать.
Параллельно с промышленниками работали суды. В кассации окончательно признали, территорию омского дендросада разделили законно. Омичи пытались оспорить этот факт, они переживают, что уникальный природный комплекс застроят коммерсанты. Город55 пообщался с местным экологом после вердикта:
В минувшую среду следком объявил о завершении расследования уголовного дела годовой давности. В заказнике «Заозерный» тогда орудовали браконьеры, среди которых были силовики. Городу55 стали известны подробности истории, имена всех фигурантов:
Одним из участников незаконной охоты стал бывший начальник отдела участковых полиции ОМСВД по Тюкалинскому району Сергей Хоперский. После громкого увольнения в прошлом году, он позже получил неожиданный пост в местной администрации. Рассказываем об этом в подробностях.
7 декабря, напомним, Владимир Путин выступал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он сообщил, с нового года медикам первичного звена и работникам «скорой помощи» начислят дополнительные выплаты. На следующий день вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых надбавках. Мы собрали все в одном материале:
Омичи стали чаще заболевать ОРВИ. Статистику в начале недели привел Роспотребнадзор. Школы и детские сады повсеместно закрываются на карантин. На фоне эпидемической обстановке в стране вновь заговорили о возвращении масочного режима.
Про хоккеистов. Неделя началась с новости о расторжении контракта с нападающим Дмитрием Шевченко. А вот с американским форвардом Ридом Буше работать планируют еще и в следующем году. О планах на игрока заявил Александр Крылов.
Про будущее. Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал вероятность проведения в Омске Матча звезд КХЛ. Оказывается, заявка от нашего города еще даже не поступала.
Для детей в Омске закупили 16 тонн новогодних сладостей. Об этом сообщили в мэрии. А позже в облправительстве рассказали, кто из ребят может рассчитывать на вкусные подарки.
Стало известно, кто займется украшением города к Новому году. Аукцион на определение подрядчика завершился 6 декабря. Сумма контракта — 2,1 миллиона рублей. Монтировать игрушки и гирлянды уже начали местные предприниматели. В парке 30-летия ВЛКСМ к празднику появятся ледяные скульптуры. Одна из них достигнет в высоту почти трех метров, в длину — десяти. А в выходные на маршруты в Омске вышли праздничные трамваи и троллейбусы.
Чиновники представили перечень мероприятий к Новому году в городе. Мы публикуем его здесь. А заодно рассказываем, как правильно выбрать и хранить мандарины. Не секрет, что декабрь — время экономического подъема во многих сферах. Город55 связался с турагентствами, выяснили, как идут дела перед зимними выходными:
К торжеству готовятся в омских колониях. Осужденные выполняют контракт на изготовление рюкзаков в виде символа 2023 года — кролика.
К неприятным новостям. На выходных вандалы разрушили ледяные постаменты на «Зимнем Любинском». Торжественное открытие было назначено на 17 декабря, над оформлением работали художники. Также на неделе стала известна судьба другого разрушенного объекта. Скульптуру «Встреча» в сквере Врубеля восстановит меценат. Он же в свое время инициировал установку памятника влюбленным.