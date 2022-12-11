Вандалы разрушили ледяные постаменты на «Зимнем Любинском» в Омске

Вандалы разрушили ледяные подиумы на «Зимнем Любинском». О происшествии вечером 10 декабря сообщил областной минкульт.
Подиумы готовили для скульптур, чтобы украсить центральный проспект к Новому году. Сейчас над проектом работают художники. Торжественное открытие «Зимнего Любинского» назначено на 17 декабря.
В официальной группе минкульт опубликовал фото с улицы Музейная. На кадрах видно только то, что осталось от ледяных постаментов. Также доступна запись с камер наблюдения. Она подтверждает, подиумы разрушили вандалы.
Видео уже изучается, сообщили в минкульте. Разыскиваются причастные. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (3812) 90-98-89 или 8 913 149-98-89.
Напомним, неделю назад от рук вандалов пострадал памятник «Встреча» в сквере имени Врубеля.