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Вандалы разрушили ледяные постаменты на «Зимнем Любинском» в Омске

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
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Сейчас ищут всех, кто причастен к происшествию.

Вандалы разрушили ледяные подиумы на «Зимнем Любинском». О происшествии вечером 10 декабря сообщил областной минкульт.

Подиумы готовили для скульптур, чтобы украсить центральный проспект к Новому году. Сейчас над проектом работают художники. Торжественное открытие «Зимнего Любинского» назначено на 17 декабря.

В официальной группе минкульт опубликовал фото с улицы Музейная. На кадрах видно только то, что осталось от ледяных постаментов. Также доступна запись с камер наблюдения. Она подтверждает, подиумы разрушили вандалы. 

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Фото: скриншот минкульт Омск

Видео уже изучается, сообщили в минкульте. Разыскиваются причастные. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (3812) 90-98-89 или 8 913 149-98-89.

Напомним, неделю назад от рук вандалов пострадал памятник «Встреча» в сквере имени Врубеля.

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Минкульт#Вандалы#Новый год
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