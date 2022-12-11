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В омском парке 30-летия ВЛКСМ загорелся электрощит

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
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Пострадавших нет.

Очевидцы сообщают о возгорании в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Видеозапись с места событий опубликована в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

На кадрах видно, как искрится электрощит рядом с колесом обозрения, другими аттракционами и деревьями. «Минут 10 назад вызвали пожарных. Там, походу, сгорело все», — пояснил автор видео.

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Днем 11 декабря в мэрии пояснили, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. «Произошло локальное возгорание электрощита в связи с низким температурным режимом и увеличением вследствие этого нагрузки на энергосистему в виде количества дополнительных обогревательных приборов на объектах торговли», — гласит комментарий чиновников. Сообщается, в ближайшие дни оборудование заменят.

Напомним, это не первый за год инцидент в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В апреле с одного из аттракционов во время движения вылетела женщина.

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#Происшествия#Город#Новости#Омск#Парк#Пожары
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