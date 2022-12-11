В омском парке 30-летия ВЛКСМ загорелся электрощит

Очевидцы сообщают о возгорании в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Видеозапись с места событий опубликована в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
На кадрах видно, как искрится электрощит рядом с колесом обозрения, другими аттракционами и деревьями. «Минут 10 назад вызвали пожарных. Там, походу, сгорело все», — пояснил автор видео.
Днем 11 декабря в мэрии пояснили, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. «Произошло локальное возгорание электрощита в связи с низким температурным режимом и увеличением вследствие этого нагрузки на энергосистему в виде количества дополнительных обогревательных приборов на объектах торговли», — гласит комментарий чиновников. Сообщается, в ближайшие дни оборудование заменят.
Напомним, это не первый за год инцидент в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В апреле с одного из аттракционов во время движения вылетела женщина.