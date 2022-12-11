У нас отмена. В Омске не сели сразу три самолета

В Омск не прилетели сразу три самолета. Аэропорт объявил об отмене рейсов.
10 декабря в 11:05 в нашем городе должен был приземлиться борт компании «ЮТэйр» из Сургута. Субботним вечером, в 18:40, омичи ожидали прилета из Красноярска судна этого же перевозчика.
11 декабря отменился рейс из питерского аэропорта Пулково от компании «Северный ветер». Самолет должен был сесть в Омске в 07:45.
О причинах отмены не сообщается. Напомним, 10 декабря, в омском аэропорту произошла задержка рейса в Санкт-Петербург. Авиаперевозчик — «Северный ветер». Взлета пассажиры ожидали восемь часов.