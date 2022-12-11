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У нас отмена. В Омске не сели сразу три самолета

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI
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В омском аэропорту отменили сразу три рейса

Два борта принадлежат одному авиаперевозчику.

В Омск не прилетели сразу три самолета. Аэропорт объявил об отмене рейсов.

10 декабря в 11:05 в нашем городе должен был приземлиться борт компании «ЮТэйр» из Сургута. Субботним вечером, в 18:40, омичи ожидали прилета из Красноярска судна этого же перевозчика.

11 декабря отменился рейс из питерского аэропорта Пулково от компании «Северный ветер». Самолет должен был сесть в Омске в 07:45.

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Фото: Омский аэропорт

О причинах отмены не сообщается. Напомним, 10 декабря, в омском аэропорту произошла задержка рейса в Санкт-Петербург. Авиаперевозчик — «Северный ветер». Взлета пассажиры ожидали восемь часов.

Очередная задержка рейса. В омском аэропорту вылет самолета задержали на 8 часов
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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Санкт-Петербург#Омский аэропорт#Самолет
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