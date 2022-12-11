Три овцы и бык. Омич вспомнил о криминальном прошлом и проник на ферму

Возбуждено уголовное дело. Отметим, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за кражу, угрозу убийством и незаконную рубку деревьев в крупном размере. Суд заключил мужчину в СИЗО на время следствия.

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном происшествии в Таврическом районе. Мужчина в ходе ссоры сломал оппоненту челюсть.