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Три овцы и бык. Омич вспомнил о криминальном прошлом и проник на ферму

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
иллюстрация

Сельчанин из Омска похитил животных с фермы и продал мясо

Ферма не охранялся, освещение отсутствовало.

В полицию Таврического района поступило сообщение о краже скота с незаконным проникновением в помещение. Место преступления — животноводческая ферма в деревне Новотелегино. Ночью в октябре этого года с территории похитили три овцы и быка. Сумма ущерба — 100 тысяч рублей.

Объект никак не охранялся и не освещался. Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 62-летний житель соседнего села Харламово. Он забил животных и продал мясо.

Возбуждено уголовное дело. Отметим, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за кражу, угрозу убийством и незаконную рубку деревьев в крупном размере. Суд заключил мужчину в СИЗО на время следствия.

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном происшествии в Таврическом районе. Мужчина в ходе ссоры сломал оппоненту челюсть.

Мощный аргумент. Омский сельчанин сломал челюсть оппоненту
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#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Таврический район#Уголовное дело#Кража#Сельское хозяйство
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