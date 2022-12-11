Три овцы и бык. Омич вспомнил о криминальном прошлом и проник на ферму

В полицию Таврического района поступило сообщение о краже скота с незаконным проникновением в помещение. Место преступления — животноводческая ферма в деревне Новотелегино. Ночью в октябре этого года с территории похитили три овцы и быка. Сумма ущерба — 100 тысяч рублей.
Объект никак не охранялся и не освещался. Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 62-летний житель соседнего села Харламово. Он забил животных и продал мясо.
Возбуждено уголовное дело. Отметим, фигурант ранее уже привлекался к ответственности за кражу, угрозу убийством и незаконную рубку деревьев в крупном размере. Суд заключил мужчину в СИЗО на время следствия.
Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном происшествии в Таврическом районе. Мужчина в ходе ссоры сломал оппоненту челюсть.