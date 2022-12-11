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Стало известно, как будут работать омские ТЦ в новогодние праздники

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
иллюстрация
Далеко не все торговые площадки города определили график работы.

Приближаются новогодние праздники — время, когда график труда меняется в каждом учреждении.

Городу55 стало известно, как будет работать торговый комплекс «Европа», что на проспекте Мира. 31 декабря ТК откроется в 10:00 и планирует принимать посетителей до 18:00. 1 января у сотрудников выходной. На работу они выйдут 2 января с 14:00 до 21:00. Все остальные праздничные дни, с 3 по 8 января, «Европа» работает в обычном режиме, с 10:00 до 21:00.

Также мы выяснили праздничный график торговых площадей ТЦ «Мега». Публикуем полное расписание:

«Мега»

  • с 1 по 30 декабря — с 10:00 до 22:00
  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00
  • 1 января — с 14:00 до 22:00
  • со 2 января — обычный режим, с 10:00 до 22:00

«Ашан»

  • с 17 по 25 декабря — с 08:30 до 23:00
  • с 26 по 30 декабря — с 8:00 до 00:00
  • 31 декабря — с 08:00 до 20:00
  • 1 января — выходной
  • 2 января — с 10:00 до 22:00
  • с 3 января — обычный режим, с 08:30 до 22:00

«Леруа Мерлен»

  • с 1 по 30 декабря — с 08:00 до 22:00
  • 31 декабря — с 08:00 до 18:00
  • 1 января — выходной
  • со 2 января — обычный режим, с 08:00 до 22:00
#Город#Общество#Экономика#Новости#Омск#Торговый центр#Новый год#Расписание
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