Городу55 стало известно, как будет работать торговый комплекс «Европа», что на проспекте Мира. 31 декабря ТК откроется в 10:00 и планирует принимать посетителей до 18:00. 1 января у сотрудников выходной. На работу они выйдут 2 января с 14:00 до 21:00. Все остальные праздничные дни, с 3 по 8 января, «Европа» работает в обычном режиме, с 10:00 до 21:00.