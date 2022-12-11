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Радости детишкам принесет. Омичей будет возить новогодний транспорт

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на маршруты вышли новогодние троллейбусы и трамваи

Атмосфера праздника в салонах сохранится до середины января.

Утром 11 декабря на омские улицы выехали первые новогодние троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает мэрия.

В первый день зимы на базе муниципального предприятия «Электрический транспорт» стартовал конкурс на лучшее оформление салонов. Заявки подали девять экипажей.

«Украшаем на обеде, когда остаётся свободное время, после смен. В прошлом году наш экипаж занял первое место, поэтому в этом году будем ещё больше стараться удивить членов жюри и пассажиров», — поведала кондуктор Елена Игнатьева.

Отметим, украшенные трамваи и троллейбусы будут курсировать по Омску до середины января.

#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт#Новый год#Трамвай#Троллейбус
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