Радости детишкам принесет. Омичей будет возить новогодний транспорт

Posted 11 декабря 2022, 04:43
Published 11 декабря 2022, 04:43
Modified 11 декабря 2022, 04:45
Updated 11 декабря 2022, 04:45
Утром 11 декабря на омские улицы выехали первые новогодние троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает мэрия.
В первый день зимы на базе муниципального предприятия «Электрический транспорт» стартовал конкурс на лучшее оформление салонов. Заявки подали девять экипажей.
«Украшаем на обеде, когда остаётся свободное время, после смен. В прошлом году наш экипаж занял первое место, поэтому в этом году будем ещё больше стараться удивить членов жюри и пассажиров», — поведала кондуктор Елена Игнатьева.
Отметим, украшенные трамваи и троллейбусы будут курсировать по Омску до середины января.