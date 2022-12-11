Опубликован свежий прогноз погоды на грядущую неделю. Уже сегодня ночью местами по области похолодает до -28 градусов, пойдет небольшой снег, появится изморозь. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
Новая неделя начнется с метели: снег, сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха в отдельных районах дойдет до -15.
Метель сохранится и в ночь на 13 декабря. При прояснении похолодает до -23 градусов. Не станет спокойнее и во вторник днем: -16…-21, небольшой снег, ветер до 18 метров в секунду.
Резкое похолодание ждет омичей в ночь на среду. Столбик термометра опустится до -38 градусов. Осадков не ожидается, местами изморозь. Порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду.
Мороз сохранится днем 14 декабря, температура воздуха -21…-26. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, осадков не прогнозируется, местами изморозь.