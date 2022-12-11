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Мощный аргумент. Омский сельчанин сломал челюсть оппоненту

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич в ходе ссоры сломал челюсть оппоненту

Возбуждено уголовное дело.

В больницу Таврического района попал 37-летний местный житель. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти. Об инциденте медики сообщили в полицию.

Выяснилось, пострадавшего ударил 41-летний житель деревни Пальцевка. Мужчины ссорились. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Известно, что фигурант ранее был неоднократно судим. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, всего за последние сутки в полицию поступило 1 182 сообщения. Возбуждено 43 уголовных дела.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Таврический район#Драка#Ссора#Полиция#Уголовное дело#Статистика
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