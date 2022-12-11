Мощный аргумент. Омский сельчанин сломал челюсть оппоненту

Выяснилось, пострадавшего ударил 41-летний житель деревни Пальцевка. Мужчины ссорились. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение среднего вреда здоровью». Известно, что фигурант ранее был неоднократно судим. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.